Présidentielle de 2018 : Trois favoris et des challengers

Les formations politiques, du moins une partie d’entre elles, préparent lentement mais sûrement les élections présidentielles de 2018. Si certains ont clamé haut et fort leur candidature, d’autres se font plutôt discrets.

Malgré les différentes revendications brandies par l’opposition portant notamment sur la tenue d’un « Dinika ho Fanavotam-pirenena », la classe politique ne perd pour autant de vue les enjeux de l’élection présidentielle de 2018. Faut-il rappeler que le dernier scrutin présidentiel s’est déroulé le 25 octobre pour le 1er tour et le 20 décembre 2013 pour le second tour. On est ainsi à 14 mois de cette consultation populaire. Le président en exercice, Hery Rajaonarimampianina, sera éventuellement dans la course. Il aura ainsi des avantages ayant les rênes du pouvoir entre ses mains, mais vu la conjoncture actuelle, il aura du pain sur la planche, pour pouvoir terminer son mandat.

Magistrature suprême. Il faut compter aussi sur Marc Ravalomanana qui a déjà déclaré haut et fort qu’il sera candidat à l’élection présidentielle de 2018. Il va tenter ainsi de revenir au pouvoir après son éviction en 2009. Les « Zanak’i Dada » feront tout notamment pour faire élire le fondateur de l’empire Tiko. En outre, même s’il vit à l’extérieur du pays, Andry Rajoelina ne perd pas de vue 2018. L’initiateur de la révolution Orange sera probablement dans la course à la Magistrature suprême. Et ce, malgré le fait qu’il y ait eu des scissions au sein de son parti, avec notamment MAPAR I et II, le gros de la troupe lui est resté fidèle. D’ailleurs, il se rend de temps en temps au pays pour mobiliser ses militants et sympathisants. Ces trois personnalités susmentionnées se présentent pour le moment comme étant les favoris.

Rendez-vous de 2018. D’autres candidats seront également dans la course. Des challengers à ne pas négliger. C’est le cas notamment de Roland Ratsiraka qui n’est pas à sa nouvelle candidature. D’ailleurs, il a ravi la troisième place aux élections présidentielles de 2006. L’ancien ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, du temps de la Transition, Hajo Andrianainarivelo, sera aussi éventuellement dans la course. Le président national du Monima, Monja Roindefo, ne va pas manquer également ce rendez-vous de 2018. L’ancien locataire de Mahazoarivo, Omer Beriziky qui a fait parler beaucoup de lui, ces derniers temps, aura d’autres visées, pourquoi pas Ambohitsorohitra. Un autre ancien Premier ministre, en la personne de Camille Vital, qui a été candidat en 2013, ne va pas aussi rater cette prochaine élection présidentielle. Quant à la présidente du Parti Libéral Démocrate, Saraha Rabeharisoa, elle pourrait être aussi parmi les prétendants à la course à la Magistrature suprême. Elle fait d’ailleurs partie des têtes pensantes du groupe d’Ambodivona. La liste n’est pas exhaustive.

