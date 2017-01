Lylison René de Rolland et Augustin Andriamananoro : Deux leaders du MAPAR en cavale

Le régime HVM considère Andry Rajoelina et le MAPAR comme ses principaux adversaires politiques.

Si l’on se réfère à la situation politique actuelle, le candidat « numéro 3 » lors de la Présidentielle de 2013 a décidé de se retourner contre sa famille politique. Durant la campagne électorale, l’ancien président de la Transition avait affiché ouvertement son soutien au candidat Hery Rajaonarimampianina qui a martelé qu’il est le porte-fanion du « tolona ». Deux ans et demi après son accession au pouvoir, les partisans d’Andry Rajoelina sont considérés comme les adversaires politiques du HVM. Actuellement, deux grandes figures du MAPAR sont en cavale. Il s’agit du Colonel Lylison René de Rolland, sénateur élu à Mahajanga sous les couleurs du MAPAR et l’ancien ministre des Postes et des Télécommunications et non moins vice-président du MAPAR, Augustin Andriamananoro. Le premier fait l’objet d’un mandat d’arrêt dont l’existence a été confirmée le 9 juin 2016 par la Procureure de la République, Razafimelisoa Odette Balsama. L’ancien directeur de la Force d’Intervention Spéciale (FIS) fait l’objet d’une poursuite judiciaire après avoir lancé un appel à la ville morte à l’endroit de la population tananarivienne. Atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat et appel à la déstabilisation sont, entre autres, les chefs d’inculpation qui pèsent contre lui. Cela fait donc trois mois que le sénateur Lylison René de Rolland est en cavale.

Echauffourées. Pour sa part, Augustin Andriamananoro, ancien directeur de l’Office Malgache d’Etudes et Régulation des Télécommunications (OMERT) durant la période transitoire est poursuivi pour une affaire plus récente. Le régime l’accuse d’être derrière la manifestation des habitants de Soamahamanina qui ont engagé de violents heurts avec les forces de l’ordre mercredi dernier. Ayant affiché ouvertement son soutien au mouvement contre l’exploitation aurifère menée par la Société chinoise Jiuxing Mines, ce bras droit d’Andry Rajoelina est, lui aussi, recherché pour atteinte à la sûreté de l’Etat et trouble à l’ordre public. On lui reproche également d’être responsable de la perte de l’arme d’un élément des forces de l’ordre disparue durant les échauffourées à Soamahamanina même si l’arme en question a déjà été retrouvée le week-end dernier.

Le week-end dernier, le Commandant de la CIRGN Analamanga, le Général Florens Rakotomahanina a confirmé qu’Augustin Andriamananoro fait actuellement l’objet d’un avis de recherche. « Nous procèderons à son arrestation dès que possible », a-t-il soutenu. Faut-il rappeler qu’au lendemain des échauffourées de Soamahamanina, le domicile d’Augustin Andriamananoro à Faliarivo Ampitatafika a été perquisitionné par des éléments de la Brigade des Recherches. Joint au téléphone, les proches de l’ancien ministre des Postes et des Télécommunications a fait savoir que ce dernier est désormais « en lieu sûr ».

Davis R