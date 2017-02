Ravalomanana-Rajoelina : Vers un face-à-face au 2e tour en 2018

Ce serait probablement aux deux protagonistes de la crise de 2009 de tester leur audience auprès des électeurs.

On prête à l’intention du président français de briguer un second mandat, même si François Hollande est au plus bas dans les sondages. Même topo à Madagascar, où la côte de popularité de l’actuel du président en exercice ne caracole pas en tête du tableau, même si aucun sondage ne le confirme ni ne l’infirme. Si Hery Rajaonarimampianina se porte candidat en 2018, il aura en face de lui deux adversaires de taille, en l’occurrence, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina. Si le premier a son électorat, le second a aussi ses partisans, se pose ainsi la question quant à l’audience de l’ex n°3 à la dernière course à la Magistrature suprême.

Campagne avant la lettre. Faut-il rappeler que Jean-Louis Robinson s’est présenté sous la couleur du parti « Antoko ny Vahoaka Aloha No Andrianina » (AVANA) à la dernière élection présidentielle de 2013, mais c’est surtout grâce au soutien des « Zanak’i Dada » qu’il a pu mener au premier tour, pour passer par la suite en deuxième tour. Quant à Hery Rajaonarimampianina, il est sorti victorieux du second tour dû surtout à l’appui de Andry Rajoelina pour être au sommet de l’Etat. Or, le candidat de « Hery Vaovao ho an’i Madagasasikara » (HVM) s’est mis à dos une grande partie du MAPAR. Un geste qui n’a pas été du tout du goût de ce dernier. Conscient peut-être de cet état de fait, Hery Rajaonarimampianina mène une campagne avant la lettre, tout en sillonnant le pays. Il essaie de remonter la pente en procédant notamment à des inaugurations en différents endroits de la Grande Ile. Clin d’œil à l’endroit des populations locales. Au vu de la situation actuelle, pour la présidentielle de 2018, le deuxième tour pourrait se jouer entre Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, à moins que le président en exercice ne fournisse des efforts tangibles notamment sur le volet social. Sans parler de l’insécurité qui ne cesse de gagner du terrain. Par ailleurs, le ni…ni qui a frappé Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana en 2013 ne serait plus possible pour 2018, dans la mesure où la communauté internationale s’y oppose même si elle ne l’a pas dit ouvertement.

Dominique R.