Yvan Randriasandratriniony à Faravohitra : Retour au pays après 7 ans d’exil

Le dernier président du Sénat du temps de Marc Ravalomanana est de retour au pays après un long exil de 7 ans.

Etant parmi les caciques du régime Ravalomanana qui avaient été obligés de quitter le pays en 2009, l’ancien président du Sénat Yvan Randriasandratriniony est actuellement de retour à Madagascar. Hier, il a rencontré l’ancien président Marc Ravalomanana à Faravohitra. La rencontre a duré deux heures. Rien n’a cependant filtré du tête-à-tête. Ce qui est sûr, c’est que l’actuel et l’ancien président du TIM ont discuté de l’évolution de la situation politique à Madagascar depuis la crise de 2009. Force est de constater que l’ancien président reste toujours en contact avec ses anciens proches collaborateurs. A rappeler qu’outre Yvan Randriasandratriniony qui avait choisi les Etats-Unis comme pays d’exil, d’autres caciques du régime Ravalomanana se sont exilés à l’étranger après le changement anticonstitutionnel de 2009. C’est le cas de l’ancien ministre des Finances Haja Nirina Razafinjatovo, de l’ancien ministre de l’Agriculture, Marius Ratolojanahary et de l’ancien ministre de l’Economie Yvohasina Razafimahefa qui travaille actuellement pour le FMI à Washington (Etats-Unis) et qui passe de temps en temps dans le pays.

Directoire militaire. Yvan Randriasandratriniony avait quitté le pays au début de 2009 dans un contexte totalement confus. Selon certains témoignages, il était le premier à avoir pris la poudre d’escampette au moment où la situation commençait à dégénérer. D’après la Constitution de la IIIe République, c’est le président du sénat de l’époque Yvan Randriasandratriniony qui devait être à la tête du pays pendant une période déterminée après la « démission » du président de la République. Marc Ravalomanana avait ignoré les dispositions constitutionnelles y afférentes. D’ailleurs, Yvan Randriasandratriniony n’avait pas manœuvré pour la mise en œuvre de ce mécanisme constitutionnel. D’après certains analystes politiques, il était impossible à l’époque pour Yvan Randriasandratriniony de prendre le pouvoir malgré cette habilitation constitutionnelle. Conscient de cette « raison d’Etat », Marc Ravalomanana avait tout de suite remis le pouvoir entre les mains d’un Directoire militaire qui n’avait même pas eu le temps de l’exercer à cause du forcing militaire commandité par les dirigeants de la Révolution Orange. Quoi qu’il en soit, une question se pose : Y aurait-il eu une longue transition de 5 ans si le président du Sénat de l’époque avait pris sa responsabilité ?

R. Eugène