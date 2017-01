Pour la réussite du régime en 2017 : Un grand coup de balai dans l’entourage du président ?

L’assainissement de l’entourage du président de la République s’impose après son aveu vendredi dernier à Iavoloha.

« Mpamosavy malemy ». Les mots ont été lâchés vendredi dernier par le président de la République à Iavoloha. Tout d’un coup, une chose est arrivée à l’esprit, soit Hery Rajaonarimampianina est entouré de traîtres et il l’a reconnu, soit il y a des traîtres dans son régime. Et s’il faut aller un peu plus loin, le chef de l’Etat voudrait laisser croire que son impopularité est due aux actes et agissements de ces « mpamosavy malemy ». Après les discours d’Iavoloha, bon nombre d’observateurs s’interrogent : le président de la République osera-t-il enfin se débarrasser des personnalités de son entourage qui ne font que ternir son image en perdant leur temps à se livrer à une lutte d’intérêts ? Force est de constater que certaines têtes membres du collège des conseillers du président de la République se comportent en super ministres, voire, en super premier ministre. Et ce pour protéger des intérêts particuliers. D’autres agissent en totale impunité dans des secteurs juteux de l’économie nationale (Ports, Douane, Mines…). Certains s’enrichissent d’ « écolages » payés par ceux qui veulent avoir des postes au sein du gouvernement ou accéder aux hauts emplois de l’Etat au niveau des ministères.

Courage. Depuis l’accession au pouvoir de Hery Rajaonarimampianina, ce sont les conseillers spéciaux à la Présidence qui détiennent le réel pouvoir. Les membres du gouvernement ne sont que de simples exécutants. A l’instar des « bailleurs » qui ont toujours leur quota dans les gouvernements successifs, certains conseillers spéciaux du président de la République se permettent d’imposer des noms pour composer les cabinets des ministres. Dans la plupart des cas, les personnes imposées ne répondent pas aux critères exigés par les responsabilités qui les attendent. Bon nombre d’analystes politiques estiment que cette année 2017 devrait être une année de courage pour le chef de l’Etat s’il veut réussir. Le courage non seulement d’écarter du Palais ceux qui abusent de leur titre au détriment de la bonne gouvernance qui est chère aux partenaires techniques et financiers de Madagascar, mais aussi de prendre des décisions qui n’arrangent pas forcément ses lèche-bottes. En tout cas, à en croire vendredi dernier le président de la République, on s’attend d’ici peu à un grand coup de balai dans son entourage. Le gouvernement Mahafaly ne serait pas épargné.

R. Eugène