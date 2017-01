Culte FJKM à Antsonjombe : Les fidèles protestants contre la récupération par le HVM

Les couleurs bleu et blanc utilisées hier en guise de décoration du côté du Coliseum ont prêté équivoque.

Un clin d’œil à l’endroit des fidèles de l’Eglise Protestante réformée. C’est ainsi que les observateurs considèrent la présence hier du président de la République au Coliseum d’Antsonjombe. En effet, Hery Rajaonarimampianina a assisté au culte d’ouverture de l’année 2017 où il a promis, avec son ton et sa gestuelle habituels de pasteur, d’aider le FJKM, au mépris du principe de la laïcité de l’Etat qui interdit toute subvention étatique à l’Eglise. Prévu se rendre au Mali pour le 27e Sommet France-Afrique qui s’est tenu les 13 – 14 janvier à Bamako, le numéro Un malgache a décidé d’envoyer le Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana à sa place, afin de pouvoir assister au culte d’hier. Fidèle du FJKM et frère du pasteur du FJKM Antsofinondry, le chef de l’Etat veut certainement prouver qu’il accorde une grande importance à cet évènement. Surtout après avoir élevé au grade de Commandeur de l’Ordre national, le pasteur Mailhol qui devait mettre les membres de sa secte, aux couleurs du HVM. Celui qui prédisait accéder au pouvoir en 2013, a d’ailleurs clamé urbi et orbi son soutien au régime en place.

Bleu et blanc. En revanche, le bleu et le blanc utilisés pour le décorum hier à Antsonjombe a provoqué une polémique dans les rangs des fidèles du FJKM qui sont contre toute velléité de récupération politique par le HVM. « On aurait cru assister au congrès national du parti HVM », déplorait-on. Et ce, même si les deux couleurs ont été toujours celles du FJKM. A l’image des casquettes et bobs blancs sur lesquels étaient inscrits en lettres bleues : « Vontosy Filazantsara ny Nosy Madagasikara ». En d’autres termes, c’est le HVM qui a pris (sciemment ou pas) les couleurs du FJKM.

Message. Quoi qu’il en soit, cette offensive de charme auprès des fidèles de l’Eglise reformée risque d’être vouée à l’échec pour le « Hery Vaovao ho an’i Madagasikara ». Nul n’ignore que le FJKM reste, jusqu’à preuve du contraire, plus proche de son ancien vice-président laïc qui a …foi en son retour au pouvoir pour ne pas dire au pupitre en 2018. En voyage aux Etats-Unis, Marc Ravalomanana, car il est question de lui, a été représenté hier à Antsonjombe par son épouse et non moins maire de la capitale. Histoire de ne pas laisser le terrain aux tenants actuels du régime HVM à l’endroit desquels, un Pasteur membre du bureau central du FJKM a lancé un message lourd de sens en disant dans son homélie que « pour vaincre le délestage, il faut s’en remettre à la lumière de Dieu ».

FFKM. Pour avoir commis le « pêché » de faire du clientélisme auprès des sectes genre Apokalypsy, le régime HVM risque de se mettre à dos les églises membres du FFKM. A savoir, le FJKM qui continue d’être qualifié de pro-Ravalomanana ; l’EKAR qui est considéré comme proche d’Andry Rajoelina ; le FLM dont le président a été frappé d’Interdiction de Sortie (IST) par le pouvoir. Sans parler de son compte bancaire qui a été bloqué. Il ne reste donc plus que l’Ecclesia Episkopaly Malagasy (EEM) qui n’est pas réputé pour ou contre le HVM. Contrairement à la Conférence des Evêques qui est loin d’être complaisante envers le régime, tel qu’on a pu le constater dans ses dernières résolutions qui ressemblent à une véritable ex-communion pour le pouvoir qui refuse de confesser ses « pêchés », qui ont un caractère moins véniel que vénal.

Davis R