Kidnapping d’Annie et d’Arnaud : Des cerveaux en liberté, les proches des victimes dénoncent

Ni procès ni demande de liberté provisoire et des personnes impliquées sont déjà aperçues en liberté, comme si de rien n’était. Et pourtant, il s’agit d’une affaire très grave de crime de sang et de double séquestration.

A un peu plus d’un an après le double enlèvement à Toamasina, plus précisément le kidnapping d’Arnaud Ramiliarison et d’Annie Rajerison, les proches des victimes assurent que quelques-uns des auteurs sont déjà en liberté. Ils s’interrogent sur le fait qu’aucun procès n’ait été tenu sur cette affaire et pourtant des gens sont déjà en liberté. A croire nos sources, ces dangereux malfaiteurs rôdent tranquillement dans la ville du Grand Port, comme si de rien n’était.

Frustration. Un fait qui génère une certaine frustration à l’endroit des proches des victimes. Et on les comprend bien puisque, outre les crimes d’enlèvement et séquestration, cette affaire constitue également un cas de viol et surtout de meurtre. La petite Annie a été, rappelons-le, exécutée après une agression sexuelle qu’elle a subie. Ceux mouillés dans l’histoire, au nombre de 54 au mois de novembre 2015, ont été placés sous mandat de dépôt à la maison centrale d’Antanimora, la maison de sûreté de Tsiafahy et aussi à la prison de Miarinarivo. Aussi étrange que cela puisse paraître, certains d’entre eux ont été aperçus et de surcroît en pleine ville. Beaucoup se posent également des questions sur le sort de la dame qui est supposée être incarcérée à la prison de Miarinarivo. Faut-il, en effet rappeler qu’elle a été sur le point de quitter le sol malgache avant son arrestation. Et pourtant, elle est la personne qui serait en contact direct avec le grand patron du kidnapping, un personnage qui n’a jamais été connu jusqu’à ce jour.

Similaire. En tout cas, le mode opératoire des cas de kidnapping à Toamasina est similaire. La dame, en contact avec le cerveau, côtoie la haute sphère de la société tamatavienne. Cette approche vise à élargir son réseau afin de protéger ses arrières au cas où les choses tourneraient mal. Elle a déjà été, à plusieurs reprises mouillée dans des affaires louches pour ne pas dire criminelles, mais elle a toujours réussi à s’en sortir. Aussi, son infiltration parmi les richissimes de Toamasina lui permet de cibler les victimes potentielles, les proies idéales pour son coup. En novembre 2015, la noble famille des deux adolescents a été choisie par l’équipe bien rôdée de cette dame. Cette affaire qui a défrayé la chronique et qui va probablement revenir au devant de l’actualité, avec ce retour en liberté de certains de ses auteurs, démontre, une fois de plus, la défaillance de nos systèmes de sécurité. Jamais dans les dossiers de kidnapping, que ce soit depuis l’époque de Bob et Carter (année 90) ou de Mahandry et consorts (2004), les personnes qui sont derrière ces actes n’ont jamais été connues ou dévoilées. Des gens abattus oui, mais jamais les cerveaux…

D.R