Inauguration du WC public de Tsimbazaza : La riposte de Lalao Ravalomanana au M2PATE

La réponse du berger à la bergère. Après le forcing du Ministère en charge des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement (M2PATE) par rapport à la construction d’une bibliothèque au niveau de l’école primaire publique d’Antanimbarinandriana, la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) prévoit de riposter à son tour. En effet, de source bien informée, la cérémonie d’inauguration du nouveau WC public à Tsimbazaza aura lieu ce jour. Une cérémonie qui sera honorée par la présence du Maire Lalao Ravalomanana. Faut-il rappeler que mis à part l’affaire Antanimbarinandriana, la construction de cette infrastructure est également source de tension entre l’Etat et la mouvance Ravalomanana par l’intermédiaire de la CUA. Hier, une équipe de la Commune Urbaine d’Antananarivo s’est rendue sur les lieux pour finaliser les derniers détails des travaux. D’ailleurs, les petits commerçants qui s’installent aux alentours de ce nouveau WC public ont reçu l’ordre de nettoyer le lieu et de suspendre leur activité ce jour.

« Forcing ». En tout cas, bon nombre d’observateurs considèrent cette inauguration de toilettes publiques comme « de la provocation ». Quelle est l’intérêt du Premier Magistrat de la Ville des Mille à inaugurer un WC public ? Ayant perdu la première bataille car le Ministère en charge des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement a obtenu gain de cause auprès du Conseil d’Etat à propos de l’affaire de la construction d’une bibliothèque à Antanimbarinandriana, la Commune Urbaine d’Antananarivo refuse de se laisser faire. Elle a décidé de prendre sa revanche en procédant également à un « forcing ». Vers la fin du mois de janvier, le Directeur général de l’Aménagement du Territoire, Gérard Andriamanohisoa a déclaré que « ce WC public à Tsimbazaza est mal placé, car il se situe entre le marché public d’Ankaditoho et la route principale ». Le DGAT a aussi contesté le fait que ces toilettes se situent au milieu de la voie publique. Fin janvier, le M2PATE a déjà ordonné à la CUA de déplacer cette infrastructure. Une demande que la Mairie de Tana n’a apparemment pas prise en considération. Faut-il rappeler que le WC public que Lalao Ravalomanana prévoit d’inaugurer ce jour se situe à une centaine de mètres seulement de la résidence du président Hery Rajaonarimampianina à Tsarafaritra Tsimbazaza. Cette infrastructure est également installée juste à côté du Palais de l’Assemblée nationale. Avec cette nouvelle « provocation », le bras de fer entre l’Etat et la CUA semble loin d’être terminé. Histoire à suivre.

