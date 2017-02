Présidentielle de 2018 : Ravalomanana craint des troubles en cas de « Ni…Ni… »

Le président national du TIM a dit non hier à toute manœuvre visant à l’exclure de la course à la magistrature suprême.

La semaine passée, deux entités politiques, le parti « MARINA » et le VMSA (Vondrona Miaro sy Safidim-bahoaka), ont fait des déclarations sur ce que devrait être l’élection présidentielle de 2018. Pour la première, l’actuel président de la République Hery Rajaonarimampianina doit renoncer à sa candidature pour préserver la paix. Tandis que pour la seconde, qui est politiquement acquise à la cause du régime, celui qui (allusion à Marc Ravalomanana) a été déjà condamné par la justice ne devra pas être autorisé à se présenter. Et demain, il ne serait pas exclu qu’une autre entité politique va monter au créneau pour évoquer l’accord de Cotonou en affirmant urbi et orbi qu’un putschiste (allusion à Andry Rajoelina) n’a pas le droit de briguer la magistrature suprême. Quelques jours auparavant, le président national du HVM en la personne de Rivo Rakotovao a fait des déclarations pareilles en voulant laisser entendre que le président national du TIM et le chef de file du Mapar ne remplissent pas les conditions pour être candidats à la prochaine élection présidentielle. Le rapprochement a été vite fait et bon nombre d’observateurs avertis ont conclu qu’une velléité d’exclusion est réelle.

Gouvernement d’ouverture. L’ancien président Marc Ravalomanana a réagi hier en marge d’un atelier organisé à Anosy par le Pnud sur le thème de la consolidation de la paix et de la démocratie à Madagascar. « L’exclusion de candidats à l’élection présidentielle de 2018 ouvrira la voie à des troubles politiques, plus graves qu’en 2009 », a-t-il martelé. Avant de mettre en garde ceux qui seraient tentés de rééditer le « Ni…Ni… » : « C’est inacceptable ! Le contexte est tout à fait autre qu’en 2013. Je ne suis plus en exil. Je suis déjà à Madagascar.» Une manière pour lui de dire que la tenue d’élections inclusives est la seule solution acceptée et acceptable par tous. Par ailleurs, le président national du TIM a réitéré qu’une véritable réconciliation nationale s’impose si l’on veut tenir des élections libres, démocratiques, fiables et transparentes. « Nous ne pouvons pas nous passer de l’appui financier de la communauté internationale pour l’organisation de ces élections inclusives », a-t-il souligné. Interrogé sur l’éventuelle formation d’un gouvernement d’ouverture ou d’union nationale, Marc Ravalomanana a mis les points sur les « i » en précisant qu’il ne s’y oppose pas à partir du moment où tout se fait en concertation et non unilatéralement.

Sur le point de non-retour. Visiblement, le président national du TIM se trouve sur le point de non-retour. Il a déjà annoncé sa candidature et il l’a encore confirmé hier à Anosy. Marc Ravalomanana se lance depuis un certain temps dans sa précampagne en sillonnant l’île et en rencontrant les militants de son parti. Tout dernièrement, l’ancien président du TIM s’est rendu à Fandriana et à Ambositra, après avoir été dans le district de Miandrivazo. Là où il passe, Marc Ravalomanana ne manque pas de donner des consignes à ses partisans sur la conduite à tenir à l’approche de l’élection présidentielle de 2018. Hier à Antaninarenina, le président national du TIM a laissé entendre que le non-respect du calendrier électoral ne sera pas accepté. Une manière pour lui de dire non à toute manœuvre visant à reporter l’élection en 2019. En tout cas, les politiciens et les candidats potentiels à la prochaine présidentielle ainsi que la communauté internationale sont sur le qui-vive après la déclaration du Numéro Un du parti au pouvoir Rivo Rakotovao qui aurait l’intention de se présenter à la place de Hery Rajaonarimampianina en cas de « Ni…Ni…Ni … »

R.Eugène