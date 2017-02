Remaniement : Pour la fin du copinage et du système d’écolage

A deux ans de l’élection présidentielle, Hery Rajaonarimampianina souhaite certainement soigner son image.

Le régime « Hery Vaovao ho an’i Madagasikara » a toujours été pointé du doigt par rapport aux pratiques favorisant le copinage, le clientélisme et le favoritisme, notamment dans les nominations aux hauts emplois de l’Etat. Des exemples concrets ont déjà été relevés par les différents dossiers brûlants que le Bureau Indépendant Anti-Corruption (Bianco) a transférés à la Chaîne Pénale Anti-Corruption (CPAC). A signaler, par exemple, le cas des Conseillers spéciaux du président Hery Rajaonarimampianina qui ont été nommés à la tête du Conseil d’Administration des différentes Sociétés d’Etat. Pourtant, en termes de résultat, ces pratiques ont tout simplement été un échec. En tout cas, l’on a pu constater depuis quelque temps que le Chef de l’Etat souhaite procéder à l’assainissement de son entourage. Jusqu’ici, trois Conseillers spéciaux du président ont été limogés de la Présidence du Conseil d‘Administration d’une Société d’Etat. A deux ans de l’élection présidentielle, Hery Rajaonarimampianina souhaite certainement soigner son image. D’ailleurs, face aux nombreuses contestations et revendications sociales en cours, une culture de résultats s’impose à tous les responsables étatiques. Les actions menées par le gouvernement doivent avoir des impacts directs sur le quotidien des Malgaches. Pour le remaniement gouvernemental en vue, il convient de mettre fin au copinage, au système de paiement d’écolage et au droit de cuissage. Nul n’ignore que l’Administration malgache est gangrenée par ces pratiques. La moralisation de la vie publique, y compris de la politique, est importante pour que le remaniement en vue ne se limite pas uniquement à changer des têtes au niveau des ministères mais aussi et surtout pour mettre fin à des pratiques d’un autre âge : telles que le copinage, l’écolage, le droit de cuissage ou « promotion canapé »… D’autant plus que depuis le début de son mandat, le « Hery Vaovao ho an’i Madagasikara » s’est toujours engagé à renforcer la lutte contre la corruption. Une promesse qui reste un vain mot pour le moment.

Consultations. En tout cas, si l’on en croit nos sources, Hery Rajaonarimampianina prévoit un remaniement en profondeur. Tous les ministres défaillants seraient dans le collimateur du Chef de l’Etat. Ceux qui ont commis des fautes graves dans l’accomplissement de leurs missions et ceux qui ont terni l’image du régime sont aussi sur le départ. Ce serait le cas notamment des quatre membres du gouvernement soupçonnés d’être impliqués dans une affaire de trafic illicite de bois de rose. Des ministres auraient eu un lien avec le bateau intercepté dernièrement du côté de Mananara Nord. En tout cas, les tractations et les consultations sont déjà en cours, en vue de ce changement de gouvernement. Le paiement d’écolage a déjà débuté aussi depuis belle lurette. Selon nos sources, un ministre aurait versé 9 milliards de Fmg pour être reconduit à son poste. Outre les postes ministériels, les places aux hauts emplois de l’Etat sont aussi très convoitées. Là aussi, le copinage, le clientélisme et le paiement d’écolage sont devenus une pratique courante. Nul n’ignore en effet que la nomination d’un nouveau ministre requiert la mise en place d’un nouveau staff technique et politique. Parfois, le ministre rentrant n’a même pas la mainmise sur la formation de son Cabinet. Trois ans après la montée au pouvoir du HVM, les nominations aux hauts emplois de l’Etat se suivent et se poursuivent encore chaque semaine en Conseil des ministres. Désormais, l’on attend plus de fermeté de la part du président Hery Rajaonarimampianina afin que le prochain remaniement puisse enfin avoir des impacts directs sur le social de la population.

Davis R