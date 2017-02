Terrain d’Andohatapenaka : La CUA de nouveau autorisée à négocier avec Tiko

Le conseil municipal a riposté en autorisant de nouveau la CUA à négocier avec Tiko sur l’utilisation du terrain d’Andohatapenaka.

Suite à la requête de la conseillère municipale Lalatiana Ravololomanana et consorts, le tribunal administratif d’Antananarivo a annulé le 17 février 2017 la délibération du conseil municipal qui a permis à la commune urbaine d’Antananarivo d’utiliser le terrain de Tiko à Andohatapenaka pour servir de fourrière. Comme motif d’annulation, l’opposante Lalatiana Ravololomanana et consorts ont affirmé que l’adoption de ladite délibération n’a pas été inscrite dans l’ordre du jour de la session extraordinaire de juillet 2016. Le tribunal administratif a sanctionné ce « non-respect de procédure ». 10 jours après, le conseil municipal, suite à déclaration du PDG de Tiko Marc Ravalomanana selon laquelle il est toujours prêt à mettre le terrain d’Andohatapenaka à la disposition de la CUA si celle-ci en a besoin, se réunit en session extraordinaire pour délibérer sur plusieurs questions dont celles relatives à cette histoire de fourrière. Hier, 30 conseillers municipaux contre 20 ont de nouveau autorisé l’Exécutif municipal à négocier, dans le cadre du partenariat Public-privé, avec Tiko quant à l’utilisation du terrain. En fait, le conseil municipal n’a fait que régulariser une question de procédure.

Contrôle de légalité. Par ailleurs, les conseillers municipaux ont donné unanimement leur accord au recrutement de 100 nouveaux policiers municipaux et 50 nouveaux sapeurs-pompiers. Les 50 nouveaux sapeurs-pompiers seront répartis au niveau des six arrondissements de la Capitale qui n’a jusqu’ici que trois casernes dont à Tsaralalàna, à Andravoahangy et à Anosivavaka. Actuellement, seulement 155 sapeurs-pompiers sont en activité. Les effectifs sont largement insuffisants, ce qui explique, selon l’Exécutif municipal, ces recrutements. L’autre décision prise hier par le conseil municipal porte sur la rectification du budget initial 2017. Le conseil municipal a également statué sur la nécessité de régler les arriérés des loyers de l’année 2015 de l’Ecar Ilanivato qui abrite une EPP de 550 élèves. En tout cas, la nouvelle délibération sur le terrain d’Andohatapenaka devrait être immédiatement transmise à la Préfecture de Police pour contrôle de légalité. Celle-ci dispose, d’après la Loi n°2014-021 relative à la représentation de l’Etat, d’un délai de 30 jours pour déférer à la juridiction compétente ladite délibération si elle trouve qu’elle est entachée d’illégalité ou d’irrégularité. De l’autre côté, les conseillères municipales de l’opposition ont le droit d’attaquer la délibération devant le tribunal administratif.

R. Eugène