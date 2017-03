Albert II à Madagascar : Vers la candidature du père Pedro au Prix Nobel de la Paix

Le soutien du Prince à la candidature du père Pedro Opeka au Prix Nobel de la Paix est sollicité par l’Etat malagasy.

Après la Princesse de Thaïlande Maha Chakri Sirindhorn, c’est au tour du Prince Albert II de Monaco de débarquer au pays. C’était hier. Albert II effectue une visite privée de 24 heures à Madagascar. Une visite dont l’objet principal est de renforcer l’appui de la Principauté de Monaco aux actions sociales menées par le père Pedro Opeka au centre Akamasoa à Andralanitra. Le Prince de Monaco a été accueilli hier à l’aéroport international d’Ivato par la ministre des Affaires Etrangères Atallah Béatrice et le consul honoraire de la principauté à Madagascar Cyril Juge. Hier dans l’après-midi, Albert II a été reçu par le président de la République Hery Rajaonarimampianina. Lors de son entretien avec le Prince de Monaco, le chef de la diplomatie malgache Atallah Béatrice a demandé à ce dernier au nom de l’Etat malagasy de mener des lobbyings au niveau international pour que le père Pedro Opeka soit nommé Prix Nobel de la Paix. Sa brève visite à Madagascar permet également au Prince de constater de visu les fruits de la coopération entre la Principauté de Monaco et la Grande île. Coopération qui est notamment axée sur la lutte contre la pauvreté, notamment dans les domaines de l’Education et de la Santé.

Année de la récolte diplomatique. C’est la deuxième visite du prince Albert II à Madagascar. La première remonte en 2003. Albert II est le quatorzième Prince Souverain de la Principauté depuis le 6 avril 2005. Il est vice-président de la Fondation Princesse-Grace-de-Monaco depuis 1982. Albert II est la énième importante personnalité étrangère qui a mis ses pieds sur le sol malgache depuis juillet 2016. En effet, la Grande île a successivement accueilli les chefs d’Etat et du gouvernement de l’Organisation Internationale de la Francophonie, des hauts dirigeants de la COMESA, le Roi du Maroc Mohammed VI, le ministre des Affaires Etrangères chinois Wang Yi, la Princesse de Thaïlande Maha Chakri Sirindhorn ainsi que le Secrétaire d’Etat du Vatican Pietro Parolin. La ministre des Affaires Etrangères Atallah Béatrice a réitéré hier que l’année 2017 est l’année de la récolte diplomatique pour Madagascar. Elle a également confirmé que des demandes d’agrément d’ambassadeurs ont été déjà envoyées auprès des pays d’accréditation. Les pays et les organisations internationales jugés « importants » sont ciblés pour cette première vague de demandes d’agrément, pour ne citer que la France, les Etats-Unis et l’Union européenne. A noter que la nomination de nouveaux ambassadeurs de Madagascar à l’étranger se fait toujours attendre après le retour à l’ordre constitutionnel en 2014.

R.Eugène