Cyclone Enawo : 50 morts et 20 personnes portées disparues

Tristesse et désolation sont laissées par ce cyclone lors de son passage dans la Grande Ile.

Un lourd bilan après le passage du cyclone Enawo. D’après des chiffres émanant du Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC) du 11 mars dernier, le nombre de morts est de l’ordre de 50 personnes, 20 personnes sont portées disparues ainsi que 183 blessés. Le nombre des sinistrés ne cesse également de grimper où l’on compte 176.084 sinistrés. Suite aux dégâts occasionnés par ce cyclone 110.693 personnes ont été ainsi déplacées. Enawo a aussi engendré 65.331 sans-abri.

Emportées par les eaux. Toujours à propos de chiffres, la région a été fortement dévastée par ce cyclone pour ne parler que de la ville d’Antalaha qui a été presque totalement ravagée. Dans les régions traversées par Enawo, les plantations ont été également décimées. Sans parler du bétail et des animaux domestiques qui ont été emportées par les eaux. La montée des eaux n’a fait qu’aggraver la situation ce qui a fait que le nombre des sinistrés a automatiquement augmenté. Notons que 58 districts sont concernés par les dégâts. Face à cette situation déplorable, la communauté internationale est venue à la rescousse. A cet effet, une délégation du système des Nations unies s’est rendue dans le Nord du pays. Elle a notamment procédé à un survol aérien des sites pour savoir un peu plus sur les dégâts et les pertes laissés par Enawo. Des équipes des Nations unies ont été ainsi déployées sur terrain depuis la semaine dernière pour évaluer les dégâts et apporter des réponses aux urgences. D’ailleurs la mobilisation d’une équipe internationale des Nations unies pour la coordination en cas d’urgence a été mise en place.

Dominique R.