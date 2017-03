Accaparement de terrain militaire : La prétendue fille d’un Général s’est présentée hier à la BANI

D’après nos investigations, ni les responsables de Commandement au niveau de la BANI, ni le Directeur du Club nautique d’Ivato n’ont été avisés de la venue de ces techniciens du M2PATE.

La tension est montée d’un cran hier du côté d’Ivato. Cinq individus qui se disent être des techniciens du Ministère en charge des Projets présidentiels, de l’Aménagement du territoire et de l’Equipement (M2PATE) ont fait irruption dans l’enceinte du Club nautique d’Ivato pour y effectuer une opération de bornage. Sans aucun mandat, ni autorisation officielle, ces individus ont installé des bornes sur le terrain appartenant à l’Armée malgache. Ils ont juste annoncé aux responsables présents sur place que « désormais, le M2PATE va exproprier la parcelle de terrain libre au niveau du Club nautique ». Il convient de rappeler que le Club Nautique d’Ivato est rattaché à la Base Aéronavale d’Ivato (BANI). D’après nos investigations, ni les responsables de Commandement au niveau de la BANI, ni le Directeur du Club nautique n’ont été avisés de la venue de ces techniciens qui sont pourtant restés pendant plusieurs heures sur les lieux. Arrivée à Ivato en début d’après-midi, ils n’ont quitté le Club nautique que vers le début de soirée. D’après nos sources, les cinq techniciens du Ministère en charge des Projets présidentiels, de l’Aménagement du territoire et de l’Equipement ont été conduits par une femme qui se serait présentée comme étant la fille d’un très haut responsable au niveau du Ministère de la Défense nationale. Pourtant, joint au téléphone hier soir, un haut gradé de l’Armée a démenti cette information. Cette femme se serait donc présentée à Ivato sous une fausse identité. C’est ce qui confirme que cette descente au Club nautique est suspecté.

Projets présidentiels. Est-ce que ces individus représentent réellement le Ministère en charge des Projets présidentiels, de l’Aménagement du territoire et de l’Equipement et pourquoi le Commandement de la BANI et le Directeur du Club nautique d’Ivato n’ont pas été avisés à l’avance de cette opération ? Est-ce que la femme qui a dirigé la délégation est réellement la fille d’un très haut responsable au sein du Ministère de la Défense nationale ? Autant de questions que les responsables du M2PATE et ceux du MDN doivent éclaircir immédiatement pour éviter les polémiques. Pour notre part, nous allons poursuivre nos investigations pour faire la lumière sur cette affaire. La question est de savoir si l’Exécutif prévoit de construire une infrastructure inscrite dans le cadre des « Projets présidentiels » dans l’enceinte même de la Base Aéronavale d’Ivato. Il convient de noter que l’année dernière, une opération de ce genre a déjà été réalisée à la BANI. Des individus y ont aussi installé des bornes, mais les militaires ont refusé de se laisser faire. Une altercation avec les soi-disant « techniciens de Ministère » a eu lieu à l’époque, car les militaires ont démantelé les bornes. Hier, les responsables au niveau de la BANI et ceux du Club nautique ont décidé de faire profil bas. Certainement à cause de la présence d’une femme qui prétend être la fille d’un Général occupant un poste à très haute responsabilité au niveau du Ministère de la Défense nationale. Histoire à suivre.

Davis R