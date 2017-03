Présidentielle de 2018 : Préparatifs très avancés pour Marc Ravalomanana

A la recherche de financements pour la campagne électorale, l’ancien président lance une véritable offensive de charme auprès des opérateurs étrangers.

Après être resté pendant deux jours à Paris, le clan Ravalomanana poursuit sa tournée européenne à Copenhague, dans la capitale du Danemark. Faut-il rappeler que jeudi et vendredi dernier, le Maire Lalao Ravalomanana a eu des rencontres avec les partenaires techniques et financiers de la Commune Urbaine d’Antananarivo dans la capitale française. A en croire les informations publiées par le député de Tana V, Guy Rivo Randrianarisoa qui est aussi du voyage aux côtés de la famille Ravalomanana, Marc Ravalomanana connait très bien le Danemark. Pendant 40 ans, durant l’époque de la création de « Tiko Madagascar », l’ancien président de la République aurait séjourné à maintes reprises dans cette ville. C’est la raison pour laquelle il dispose de nombreux « amis » dans ce pays. Dans le cadre de la recherche de financements pour la mise en œuvre des projets de développement de la Commune Urbaine d’Antananarivo, Lalao Ravalomanana a été reçue par le Maire de Copenhague, Franck Jensen samedi dernier. « Une rencontre axée sur le renforcement de la coopération entre les deux villes », d’après les informations. Franck Jensen, ancien ministre de la Justice de Danemark, élu Maire de Copenhague en 2010, serait un ami très proche de l’ancien président Marc Ravalomanana.

« Return of President ». Outre les rencontres avec les partenaires financiers, la délégation a également assisté à la sortie officielle du film « Return of a President – After the coup in Madagascar ». Un film qui raconte les cinq années d’exil en Afrique du Sud de Marc Ravalomanana, ainsi que ses nombreuses tentatives de retour au pays ratées durant la période transitoire. D’après les informations, « Return of a President » fait partie des films en lice pour le « FACT Awards » du Festival international du film documentaire de Copenhague. En tout cas, bon nombre d’observateurs estiment que Marc Ravalomanana a déjà pris une longueur d’avance sur ses adversaires politiques en vue de la Présidentielle de 2018. Les préparatifs sont déjà très avancés en ce qui concerne le « Tiako i Madagasikara ». Depuis quelques mois, « Dada » lance une véritable offensive de charme auprès des opérateurs économiques étrangers. Certainement à la recherche de bailleurs et de financements en vue de la campagne électorale. Après avoir été aux Etats-Unis, l’ancien président poursuit son périple en Europe. Nul n’ignore que lorsque Marc Ravalomanana est à Madagascar, il multiplie les descentes sur le terrain en visitant trois districts par semaine. Par ailleurs, d’après les informations, il serait même question de reprendre les manifestations hebdomadaires au Magro Behoririka. Décidément, Marc Ravalomanana est en train de tout mettre en œuvre pour revenir au pouvoir après l’élection de 2018.

Davis R