Procès de l’affaire Rehavana Michel ce jour : 39 policiers sur le banc des accusés

Le bureau du SMM n’a pas tardé à réagir à la déclaration des « Olobe » de Toliara.

Journée sous tension ce jour du côté du tribunal d’Anosy. Sauf changement de dernières minutes, le procès de l’affaire Rehavana Michel aura finalement lieu ce jour. 39 policiers issus du Commissariat de Toliara seront sur le banc des accusés. Reste à savoir s’ils vont comparaître. Après leur rencontre avec les élus et les « Olobe » de la province de Toliara, les proches des éléments des forces de l’ordre impliqués dans cette affaire ont déclaré qu’ils n’accepteront pas que des policiers de Toliara soient de nouveau incarcérés à Antananarivo. En effet, les « Zanak’i Toliara » prévoient de défendre coûte que coûte leurs « fils ». Une situation considérée du côté du Syndicat des Magistrats de Madagascar comme « contraire à l’Etat de droit ».

OPCD. Le bureau du SMM n’a pas tardé à réagir à la déclaration des « Olobe » de Toliara. Au cours d’une conférence de presse qui s’est tenue hier à l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes (ENMG) de Tsaralalàna, le Vice-président du Syndicat des Magistrats, Fanahimanana Tiaray a déclaré que « la Justice est égale pour tous ». « Personne n’est au-dessus de la loi et cette disposition reste la même aussi bien pour les dirigeants que pour les simples citoyens », a-t-il averti. Le SMM persiste et signe sur le respect de l’Etat de droit. La déclaration faite hier par le bureau du SMM se présente comme une véritable mise en garde lancée à l’encontre des 39 policiers de Toliara dont la présence au tribunal d’Anosy reste incertaine en ce qui concerne le procès prévu se tenir ce jour. Le Vice-président du SMM a aussi expliqué que « les cinq policiers placés sous mandat de dépôt à Antananarivo ont été libérés à cause de l’expiration du délai légal du mandat de dépôt ». « La détention préventive ne signifie pas que l’individu est déjà condamné. C’est juste une disposition prévue par la loi lorsque l’affaire est en cours, surtout quand il s’agit d’une affaire de crime. De même, le fait de bénéficier d’une liberté provisoire ne signifie pas non plus que le prévenu a été acquitté… Les détenus qui ont bénéficié d’une liberté provisoire font l’objet d’une Ordonnance de Prise de Corps à exécution Différée (OPCD). C’est le cas des prévenus pour l’affaire Rehavana Michel ».

Mandat d’arrêt. Les policiers issus du Commissariat de Toliara soupçonnés d’être les auteurs du meurtre du Premier Substitut du Tribunal de Première Instance de Toliara doivent donc se présenter à la prison pour être amenés devant la Cour criminelle ordinaire par les agents pénitentiaires. Et ce, conformément aux articles 108, 291 et 350 du Code de Procédure Pénale. Dans le cas contraire, ils risqueront de faire l’objet d’un mandat d’arrêt. Fanahimanana Tiaray a cité l’exemple du Sénateur Lylison René de Rolland. N’ayant pas assisté à son procès, un mandat d’arrêt à l’audience a été prononcé contre cet élu MAPAR. Actuellement, il est recherché par les forces de l’ordre. Se disant soucieux du respect de l’Etat de droit, le SMM avertit que « personne, que ce soit un individu, ou un groupe d’individus n’a le droit de refuser de comparaître devant les Juges pour répondre à leurs actes ». Appel a ainsi été lancé à l’endroit de tous les Malgaches afin de laisser la Justice faire son travail. Par ailleurs, les Juges responsables du dossier ne devraient subir aucune pression.

