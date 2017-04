Claudine Razaimamonjy : Visites interdites à l’HJRA, d’autres conseillers du président dans le collimateur

La patronne de l’hôtel A&C se trouve encore au service des urgences de l’hôpital HJRA.

Trois jours après l’annonce de son placement sous mandat de dépôt à la maison centrale d’Antanimora, la Conseillère spéciale auprès de la Présidence de la République, Claudine Razaimamonjy est toujours sur son lit d’hôpital à la HJRA. En effet, cet opérateur économique proche du président Hery Rajaonarimampianina et soupçonné d’être impliqué dans une affaire de corruption et de détournement d’une somme avoisinant les 500 millions d’Ariary, n’a pas encore été transféré dans une chambre personnelle. Elle se trouve encore au service des urgences. Son état de santé serait toujours instable et elle est très fatiguée. De source médicale, la patronne de l’hôtel « A&C » serait victime d’une crise de dystonie neurovégétative. Une maladie qui ne nécessiterait toutefois aucune évacuation sanitaire à l’étranger. D’ailleurs, joint au téléphone hier soir, l’avocate de Claudine Razaimamonjy, Maître Honorine a fait savoir que « pour le moment, la défense n’envisage pas de demander une évacuation sanitaire ». « A son état actuel, il serait pratiquement impossible pour notre client de faire un long voyage en avion », a-t-elle soutenu. Une manière de démentir les informations selon lesquelles, Claudine Razaimamonjy et les tenants du régime HVM prévoient de demander un EVASAN à l’Île Maurice pour pouvoir échapper à une incarcération. D’après les informations, cette femme milliardaire disposerait d’une résidence de luxe à l’Île Maurice.

Liberté provisoire. En tout cas, comme tout prévenu qui bénéficie d’une évacuation à l’hôpital, la baronne du parti au pouvoir est aussi gardée par des agents pénitentiaires. Elle est complètement isolée et toutes les visites sont interdites, du moins officiellement. Une source proche de l’Administration pénitentiaire a expliqué qu’au maximum, seules quatre personnes peuvent bénéficier d’une autorisation de visite dûment signée par le Ministère public. Par ailleurs, toutes les visites doivent être enregistrées par les agents pénitentiaires qui assurent la garde. En tout cas, le service des urgences de l’HJRA est toujours fortement sécurisé. L’avocate de Claudine Razaimamonjy a laissé entendre que la défense va déposer incessamment une demande de liberté provisoire. Reste à savoir si les juges en charge du dossier vont donner leur accord à cette demande. Nul n’ignore que le Bianco a pris une deuxième garde à vue contre la patronne de l’hôtel « A&C » par crainte qu’elle prenne la fuite en attendant le transfert du dossier devant la Chaine pénale anti-corruption.

Interdiction de sortie du territoire. Durant le week-end, des rumeurs sur l’existence d’une mesure d’interdiction de sortie du territoire qui aurait été prise à l’encontre de deux autres conseillers spéciaux du président Hery Rajaonarimampianina ont circulé. Une chaîne de télévision privée a même annoncé cette information dans son journal de samedi soir. Pourtant, tous les responsables que nous avons contactés, aussi bien au niveau du Ministère de l’Intérieur qu’auprès de la Justice, semblaient incapables de confirmer l’info. Une source proche de l’affaire Claudine Razaimamonjy a toutefois laissé entendre que d’autres conseillers du président de la République seraient aussi dans le collimateur de la Justice. Tout en se défendant de révéler les tenants et aboutissants de leurs dossiers, notre source a juste annoncé que le Bureau Indépendant Anti-Corruption détient également d’autres dossiers de corruption et de détournement impliquant des hauts dignitaires du régime HVM. En cours de traitement du côté d’Ambohibao, ces dossiers risquent également d’exploser au grand jour une fois que le Bianco parvient à clôturer ses investigations. A l’allure où vont les choses, le Directeur général du Bianco, Jean Louis Andriamifidy risque d’être considéré comme l’ennemi public numéro Un du côté des tenants du pouvoir. Histoire à suivre.

