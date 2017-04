Claudine Razaimamonjy : Vers une demande d’extradition

« L’évasion organisée » de la détenue pour reprendre la qualification retenue par le SMM, pose la question de la coopération judiciaire entre Madagascar et Maurice où elle a été évacuée hier.

Une évacuation « en catimini », selon le Procureur général de la Cour d’Appel qui a fait savoir que les deux Interdictions de Sortie du Territoire (IST) prises le 29 novembre 2016 et le 7 avril 2017 à l’encontre de la propriétaire de l’hôtel A&C à la demande du Bianco, n’ont pas encore fait l’objet de main levée. Une manière de dire qu’elle est sortie illégalement du territoire pour fuir dans l’île sœur.

Corruption. Est-ce à dire qu’elle a échappé définitivement à la justice malgache ? Lors du 3e Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement membres de la Commission de l’Océan Indien (COI) en juillet 2005 à Madagascar, il a été décidé la mise en place d’une plateforme permettant de renforcer les échanges en matière de police judiciaire, de police administrative et de sécurité publique, de partager les expériences professionnelles et les savoir-faire, et de coordonner les actions des intervenants en matière de sécurité. Quoique la plateforme vise principalement à lutter contre le terrorisme et le crime organisé, la corruption est expressément citée en filigrane comme une des « menaces diffuses mais bien réelles » sur la sécurité. Et qui est au cœur de l’affaire Claudine Razaimamonjy.

Base juridique. Un recueil des instruments juridiques bilatéraux, régionaux et internationaux applicables en matière d’extradition et d’entraide judiciaire entre les Etats membres de la COI a d’ailleurs été édité. C’est un outil commun pour faciliter le travail de la plateforme sécurité régionale et destiné à tous les praticiens de la région. Ledit recueil va leur permettre d’avoir la base juridique de la coopération judiciaire entre les Etats membres de la Commission de l’Océan Indien en général et dans le cas d’espèce, entre Madagascar et Maurice. On attend donc que la Justice malgache demande l’extradition de Claudine Razaimamonjy auprès des autorités mauriciennes qui ont récemment expulsé de leur territoire des femmes « gasy » soupçonnées d’être des prostituées parce qu’elles avaient sur elles, différentes monnaies étrangères (euros, yuan…). On est en droit de demander si les douanes et la police mauricienne ont vérifié la nature et le montant des devises sorties (peut-être sans autorisation) par la fugitive et sa suite car le séjour et les soins ne sont pas gratuits à Port Louis

