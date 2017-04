Route digue – Andranomena : Le fils d’un karana kidnappé sous les yeux des policiers

Un adolescent de 17 ans, Firose Nourbay, fils du propriétaire du magasin Eden, a fait l’objet d’un rapt hier dans la matinée, soit vers 6h 30 à Andranomena sur la route digue. Il s’agit d’un élève du Lycée Français à Ambatobe. L’acte a été commis alors qu’il était en train d’attendre le bus scolaire qui devait le conduire à l’école. Ce qui amène les enquêteurs à penser qu’il s’agit d’un coup bien préparé dont le mobile reste à déterminer.

Une bande fortement armée.Les malfaiteurs ont sévi à un endroit relativement sécurisé vu la présence permanente des policiers sur les lieux. Comme nous l’avons mentionné plus haut, le garçon était en train d’attendre le bus scolaire quand une voiture Renault Espace immatriculée 5707TAA s’est arrêtée devant lui. Tout d’un coup, six individus cagoulés munis de trois fusils d’assaut de marque Kalachnikov et deux pistolets automatiques en sont sortis et ont enlevé de force l’adolescent pour l’embarquer dans la voiture. Tout s’est passé sous les yeux des policiers de la circulation en faction pas loin du lieu du crime. Malheureusement, ces derniers n’ont rien pu faire du fait qu’avant de prendre la fuite, les kidnappeurs ont ouvert le feu et ont touché un policier au visage. Le radiateur de la voiture de la police qui était stationnée un peu plus loin a été criblée de balles

Des policiers pris au dépourvu. Selon les informations émanant du service de la communication de la police nationale, les policiers pris au dépourvu sont des éléments du Commissariat du 6e Arrondissement. Venus à leur rescousse, des éléments de l’Unité d’Intervention Rapide de la police nationale ont enclenché la poursuite des malfaiteurs mais en vain. Ces derniers auraient pris la route d’Andohatapenaka pour rejoindre Ambohitrimanjaka car la Renault Espace qu’ils avaient utilisée a été retrouvée abandonnée à 300m du marché d’arts malagasy, lieu de la bifurcation menant à Ambohitrimanjaka.

La fouille de la voiture a permis de découvrir : deux boites à chargeurs de kalachnikov contenant respectivement 21 cartouches portant le numéro de lot 6197 et un cartouche du lot 6198 ; et une cartouche de 9mm. Sur le lieu du rapt, les policiers ont également récupéré une douille de cartouche de Kalachnikov.

Actuellement, cette affaire se trouve entre les mains des limiers du service central des affaires criminelles à Anosy. Mais pour le moment, les ravisseurs n’ont pas encore demandé de rançon. L’histoire du kidnapping commis dans ce pays depuis des années fait penser à une affaire au sein de la communauté karana. Une réalité qui rend difficile le travail de nos forces de l’ordre car les familles victimes refusent souvent de collaborer. Affaire à suivre…

T.M.