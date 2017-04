Affaire Claudine : Le gouvernement mauricien poussé à prendre des mesures

Cette affaire risque désormais de prendre une dimension diplomatique après l’interpellation de l’opposant mauricien Paul Bérenger.

La situation évolue à Maurice où la milliardaire Claudine Razaimamonjy se trouve depuis mardi dernier. Samedi dernier, suite à la pression de la communauté internationale quant à la nécessité pour cette « conseillère spéciale » du président de la République, de revenir au pays pour répondre à la justice malgache, l’opposant charismatique Paul Bérenger a demandé au gouvernement mauricien de donner des explications sur la présence à Maurice de Claudine Razaimamonjy. « Qui a autorisé Mme Claudine Razaimamonjy à entrer sur le territoire mauricien alors que la milliardaire malgache est assujettie à deux interdictions de sortie du territoire en raison de graves faits de corruption qui lui sont reprochés ? », s’est interrogé ce leader du MMM (Mouvement Militant Mauricien) lors d’une conférence de presse. Et lui d’enfoncer le clou : « Le gouvernement mauricien n’est au courant de rien. Même pas le ministre mentor Sir Anerood Jugnauth. Cette femme a été arrêtée par le Bureau Indépendant Anti-Corruption (Bianco), l’équivalent de notre ICAC, sous six charges d’accusation. L’ambassadeur des Etats-Unis à Madagascar a dit que Claudine Razaimamonjy devait répondre à la justice. Les membres du corps diplomatique encourage le Bianco et ici à Maurice, on dit welcome à Claudine Razaimamonjy. »

Note verbale. Suite à cette interpellation de Paul Bérenger et vu le statut de ce leader de l’opposition mauricien, le gouvernement de l’île Maurice devra intervenir sur cette affaire dans les prochaines heures, s’il ne l’a pas fait durant le week end pascal. L’affaire pourrait ainsi prendre une dimension diplomatique. Jointe au téléphone, la ministre des affaires Etrangères malgache Atallah Béatrice a fait savoir : « Jusqu’ici, je n’ai reçu aucune lettre ou note officielle de mon homologue mauricien sur cette affaire. » Normalement, le gouvernement mauricien, par l’intermédiaire de son ministre des Affaires Etrangères, envoie une note verbale à la ministre des Affaires Etrangères de Madagascar, demandant au gouvernement malgache de donner des explications sur la situation réelle de Claudine Razaimamonjy. Et ce serait à partir de la réponse du gouvernement malgache que le gouvernement mauricien prendrait des dispositions sur la présence de la femme milliardaire malgache sur son sol. En fait, Claudine Razaimamonjy n’a que 15 jours à partir du jour de son entrée à Maurice pour y rester. Elle n’est plus actuellement à la Clinique Fortis Darné de Curepipe, mais une IST ne lui permettrait pas de quitter Maurice vers une autre destination. Normalement, Claudine Razaimamonjy devrait rentrer au pays après l’expiration de ce délai de 15 jours. Au-delà de ce délai, il lui faudra un visa pour pouvoir y rester.

L’étau se resserre. Visiblement l’étau se resserre autour du régime en place sur l’affaire Claudine. Si le président de la République et le premier ministre ont essayé d’éviter de s’exprimer sur cette affaire, cette politique de l’autruche ne va plus durer. Le gouvernement malgache sera tenu dans les prochains jours d’annoncer sa position. L’étau se resserre également autour d’autres proches collaborateurs du président de la République et de la Première Dame qui seraient aussi impliqués dans des affaires de corruption et de blanchiment d’argent. Une source digne de foi a permis de savoir que 7 Interdictions de Sortie du Territoire (IST) seraient actuellement prêtes à être exécutées si les éventuels concernés étaient tentés de s’évader. Bref, le Bianco, qui bénéficie du soutien indéfectible de la communauté internationale, a ouvert la boîte de pandore.

R.Eugène