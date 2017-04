Roland Ravatomanga : Limogé pour avoir refusé de défendre Claudine

Rentré au pays mercredi dans la matinée, il ne voulait pas commenter son limogeage qui a été décidé alors qu’il était en mission officielle aux Etats-Unis.

L’affaire Claudine est une affaire d’Etat malgré une « précision » du nouveau ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions Harry Laurent Rahajason. Raison pour laquelle, elle fait réagir toutes les entités politiques et de la société civile malgache. C’est aussi une affaire d’Etat parce qu’il serait à l’origine du limogeage du ministre de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène Roland Ravatomanga. En effet, avant de mettre le cap sur Washington où il a assisté à un Sommet international, des membres du gouvernement auraient reçu des consignes selon lesquelles ils devaient intervenir sur la TVM (Télévision Malagasy) pour défendre la cause de Claudine Razaimamonjy. Lesdites consignes auraient été données au nom de la solidarité gouvernementale. Selon ses proches, le ministre Roland Ravatomanga aurait refusé de s’y soumettre pour la simple raison que le gouvernement ne devrait pas être solidaire sur une affaire compliquée dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants.

Impatience coupable. Le ministre Roland Ravatomanga a été limogé en pleine mission officielle à Washington. On ne l’a pas préalablement avisé de ce limogeage, contrairement aux deux autres membres du gouvernement qui ont été remerciés. Roland Ravatomanga était rentré au pays avant-hier dans la matinée. Il a été accueilli à l’aéroport d’Ivato en simple citoyen. Il a effectué la matinée même du mercredi sa passation de service avec son successeur. Chose curieuse, d’après des témoignages des membres du personnel du ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène à Ambohijatovo Ambony, le nouveau ministre aurait pu entrer dans le bureau de son prédécesseur mardi dans l’après-midi, c’est-à-dire avant même la passation. D’où a-t-il eu la clé du bureau ? Comment le nouveau ministre a-t-il pu le faire ? Et en vertu de quel texte de loi un nouveau ministre peut-il entrer dans le bureau de son prédécesseur sans qu’il y ait encore passation de service ? Selon les proches du ministre Roland Ravatomanga, ce dernier ne voulait pas polémiquer sur ces « agissements indignes ».

Message fort. Quoi qu’il en soit, le limogeage de Roland Ravatomanga peut être interprété comme un message fort à l’endroit de Marc Ravalomanana. Ce message est clair : que ce dernier soit dans l’opposition, ou qu’il soit avec le régime. Le président national du TIM n’a pas encore réagi sur la question. Il préfère poursuivre sa tournée politique dans la partie nord de l’île, en particulier dans la région de SAVA. Marc Ravalomanana était successivement à Andapa, Sambava, Vohémar et Antalaha. Pour l’ancien président, il est temps de se préparer aux présidentielles de 2018. Le HVM s’y met aussi. Raison pour laquelle, le président de la République n’envisagerait pas jusqu’ici de nommer un nouveau responsable à la tête du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation. Son « homme de confiance » Mahafaly Solonandrasana Olivier continue de gérer à la fois la Primature et ce département ministériel qui joue un rôle vital (pour un régime en place) pendant les élections.

