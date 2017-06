La Justice en crise : Grève générale des greffiers, mutinerie des agents pénitentiaires

La Justice malgache souffre plus que jamais d’une crise de confiance et de crédibilité.

Grève générale et illimitée. L’annonce y afférente a été faite d’une manière solennelle et avec applaudissement par les greffiers qui se sont réunis hier en assemblée générale extraordinaire à Anosy. « Nous allons observer une grève générale et illimitée à partir du jeudi 08 juin. Il n’y aura pas de service minimum. La grève sera observée dans tout Madagascar. », a déclaré Randriambololona Haja, président du syndicat des greffiers. D’après ce dernier, les fonctions des greffiers sont plus que jamais menacées et le ministère de la Justice serait en train de tout faire pour le supplanter par des personnes qui n’ont pas les compétences requises. Cette annonce de grève des greffiers inflige un nouveau coup à la Justice malgache. Une Justice dont la crédibilité a été plus que jamais mise à l’épreuve dans l’affaire Claudine Razaimamonjy. Dans cette affaire qui continue de faire couler beaucoup d’encre, les magistrats, en particulier ceux du Parquet du tribunal de Première Instance d’Antananarivo, ne sont pas libres de faire leur travail. C’est le cas de Fanirisoa Ernaivo qui, en sa qualité de substitut du Procureur de la République, n’a pas été toujours autorisée à effectuer un contrôle judiciaire sur la détenue Claudine Razaimamonjy, jusqu’à présent hospitalisée à l’hôpital HJRA.

Justice indépendante. A Manakara, des pénitentiaires, condamnés pour avoir maltraité des détenus, ont perturbé une audience en menaçant les juges qui ont rendu les verdicts. Leurs collègues leur ont témoigné leur solidarité en fermant la prison. D’après le ministre de la Justice Charles Andriamiseza, le ministère a déjà envoyé sur place des missionnaires pour tenter de maitriser la mutinerie à la maison d’arrêt de Manakara. Visiblement, la Justice malgache est plus que jamais en crise. Pour certains, le syndicat des Magistrats de Madagascar a raison de dénoncer haut et fort les obstacles à une Justice indépendante et crédible. Quoi qu’il en soit, tant que le président de la République est le président du Conseil Supérieur de la Magistrature et si le ministre de la Justice en est le vice-président, il serait difficile de mettre en place une Justice indépendante. Le rapport de subordination hiérarchique entre les magistrats du Parquet et ces responsables politiques ne permet pas vraiment aux magistrats debouts de faire leur travail selon le droit et leur intime conviction.

R.Eugène