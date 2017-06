Attaque d’un camion de marchands à Ambatofinandrahana : Trois morts, un policier blessé, de l’argent, des grenades et 3 kalachnikovs dérobés

Depuis le début de l’année, les attaques des « dahalo » dans le district d’Ambatofinandrahana s’élèvent à 224 et ils ont volé plus de 10.000 zébus. Entraînant dans leur sillage, des dizaines de morts.

L’attaque à main armée perpétrée par les brigands de grand chemin s’est déroulée rapidement, à tel point que les agressés n’ont pas pu réagir. Elle a eu lieu dans le village d’Ambalamahatsara, de la commune rurale de Fenoarivo dans le district d’Ambatofinandrahana, hier, vers cinq heures du matin. Lors de cette attaque, trois personnes ont trouvé la mort. Les assaillants ont tiré sur le chauffeur du camion ainsi que la femme qui été assise à côté de lui. Ils ont été tués sur le coup. Résultat le camion a fait un tonneau, à cet effet, un homme a été écrasé par le poids lourd. De sources concordantes, deux personnes ont été également blessées, dont un policier. En fait, le camion a été escorté par trois policiers, avec cette attaque surprise, ces derniers n’ont pu rien faire. De plus, ces forces de l’ordre ont été dépouillées de leurs grenades et des armes de guerre, plus précisément trois kalachnikovs ainsi que de leur argent. Les passagers ont été aussi dépouillés de leur argent et de leurs téléphones portables.

Collecteurs. Toujours d’après notre source, le vendredi est un jour de marché pour ledit village, le camion transportait des collecteurs qui vont acheter du riz à Amabalamahatsara, un « Fokontany » situé à 27 km d’Ambatofinandrahana. Lorsque le camion est arrivé au niveau d’Andalatapia, à 15 km du chef-lieu de district, huit « dahalo » sortis de nulle part ont ouvert le feu. Ils étaient armés, à cette occasion, de deux AKM et de MAS 36. Tout de suite après cette attaque mortelle, les bandits se sont évaporés dans la nature. Sitôt informés sur cette attaque dans ce « Fokontany », des éléments de la gendarmerie d’Ambatofinandrahana ont rallié le lieu, le « fokonolona » leur a également prêté main forte. A l’heure où nous mettons sous presse, les forces de l’ordre sont encore à la recherche de ces « dahalo ».

Recueillis par Dominique R.