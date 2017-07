Tribunal administratif : Sursis à exécution de l’annulation de la mobilisation du TIM

De son côté, le Préfet de Police a sorti un arrêté portant interdiction de manifester dans l’enceinte et aux alentours du stade de Mahamasina.

Un Etat de non droit. Les partisans du parti « Tiako i Madagasikara » montent au créneau face à la décision de la Préfecture de Police d’Antananarivo d’ignorer complètement une décision de Justice. En effet, l’ancien parti au pouvoir a obtenu gain de cause auprès du tribunal administratif suite à la requête déposée aux fins de sursis à exécution de la décision n°194-MID/PREF POL/AG du 3 juillet 2017 portant annulation de l’autorisation octroyée au « Tiako i Madagasikara » pour la célébration de son 15e anniversaire au stade de Mahamasina. Vers 13h30, le tribunal administratif a sorti son verdict. Les « Zanak’i Dada » ont donc obtenu le feu vert pour tenir leur « grande mobilisation ». Apparemment, le Directeur de la Législation et du Contentieux qui a représenté l’Etat malgache à l’audience, n’a pas convaincu les juges à propos du risque de troubles et de déstabilisation évoqué par les responsables étatiques depuis le début de semaine. Et ce, même s’il a cité des noms (ndlr : 2 noms dont un homme et une femme) d’individus soupçonnés de préparer des actes de déstabilisation à Mahamasina durant le procès.

Décision de Justice. Trois heures seulement après la décision du tribunal administratif, le Préfet de Police, le Général Ravelonarivo Angelo a riposté en annonçant à la presse l’existence de l’Arrêté préfectoral n°25/2017-MID/PREF POL/AG portant interdiction de manifester dans l’enceinte et aux alentours du stade de Mahamasina et dans tous les Districts d’Antananarivo Renivohitra. « Toutes manifestations et attroupements dans les voies publiques, aux alentours et à l’intérieur du stade de Mahamasina, sont formellement interdits durant la journée du 7, 8 et 9 juillet 2017 afin de préserver la sécurité et l’ordre public », prévoit l’arrêté. En quelque sorte, malgré la décision du tribunal administratif, la Préfecture de Police persiste et signe et décide même d’élargir l’interdiction de manifester sur toute l’étendue de la Capitale. « L’inobservation du présent Arrêté sera constatée et réprimée conformément aux dispositions des textes en vigueur relatifs au trouble à l’ordre public », averti le Préfet de Police qui a aussi évoqué l’existence de renseignements relatifs à un risque très élevé de trouble et de déstabilisation. En quelque sorte, le Préfet de Police fait fi de la décision du tribunal administratif. Une décision de Justice que le Général Ravelonarivo Angelo s’est défendu d’évoquer au cours de sa conférence de presse. « Les voies de recours ne sont pas encore épuisées… Nous disposons encore de trois jours pour interjeter appel », a-t-il rappelé.

Réquisition. Au cours d’une conférence de presse des hauts responsables de l’Armée, de la Gendarmerie et de la Police nationale qui s’est déroulée un peu plus tôt à Ankadilalana, le Commandant du Groupement de la Gendarmerie Analamanga, le Colonel Ravoavy Zafisambatra a déclaré que « les forces de l’ordre vont appliquer à la lettre la réquisition de la Préfecture de Police ». En effet, depuis hier après-midi, l’entrée au stade de Mahamasina est complètement bouclée. A noter que tous les camps militaires sont consignés depuis jeudi. Mahamasina et ses alentours sont quadrillés par des éléments armés. Hier, les forces de l’ordre ont repoussé les partisans de l’ancien président Marc Ravalomanana qui se sont regroupés devant le stade. D’après les explications du Colonel Ravoavy Zafisambatra, la circulation sera coupée ce jour aux alentours de Mahamasina. D’ailleurs, dans la soirée, la Préfecture de Police d’Antananarivo a sorti un autre arrêté préfectoral relatif à la gestion de la circulation à Tana. Des mesures de sécurité particulières seront également prises dans le centre ville, à Analakely et aux alentours de l’Hôtel de Ville. Des patrouilles de l’Emmoreg vont investir toute la capitale. « Tous les attroupements seront dispersés », a déclaré le Commandant de la Gendarmerie Analamanga.

Affrontement. Apparemment, les forces de l’ordre sont sur le pied de guerre face à la mobilisation du « Tiako i Madagasikara » dans le cadre de son 15e anniversaire. En tout cas, l’on s’achemine vers la logique de l’affrontement. Forts de l’existence de la décision du tribunal administratif ordonnant le sursis à exécution de l’annulation de leur mobilisation, les partisans de Marc Ravalomanana refusent de faire machine arrière. Maître Hasina Andriamadison qui a effectué une descente à Mahamasina hier vers la fin d’après-midi, a déclaré que le programme est maintenu, puisque le TIM n’est pas au courant de l’existence de l’arrêté pris par le Préfet de Police. « Un arrêté préfectoral ne peut pas devancer et effacer une décision de Justice », a-t-il soutenu. Maître Andriamadison Hasina dénonce également « un abus de pouvoir » du Général Ravelonarivo Angelo. La question est de savoir si Marc Ravalomanana sera présent à Mahamasina ce jour, conformément à ce qu’il a promis à ses partisans.

Davis R