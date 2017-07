Insécurité à Antananarivo : Cinq bandits abattus et plusieurs armes saisis en un mois

Face à la recrudescence de l’insécurité dans la capitale et ses environs ces derniers temps, une opération spéciale est menée par la Police nationale depuis le mois de juin. Hier, les hauts responsables de toutes les unités impliquées dans cette action à Antananarivo ont rencontré la presse pour présenter le bilan du mois écoulé. Des résultats que le directeur de la sécurité publique (DSP), le commissaire divisionnaire Rakotoarimanana Herilanto a qualifiés de satisfaisants malgré les efforts que les forces de l’ordre devront encore déployer. C’est pourquoi, il souhaite la collaboration de tout un chacun car la sécurité est, selon lui, une affaire de tous.

Parlant des actes de banditisme en ville où la Police est le premier responsable, le DSP affirme que pendant le mois de juin, 5 bandits ont été abattus par la police. Ce qui a permis de déjouer quatre tentatives de vol à main armée sans compter le nombre des voleurs à la tire appréhendés. Dans leur intervention, les policiers sont souvent obligés de recourir aux armes quand ils font face à des bandits dangereux et détiennent des armes à feu. Pour preuve, un fusil d’assaut de marque kalachnikov, un fusil de précision MAS36, un pistolet automatique, un pistolet de fabrication artisanale, une grenade, et des dizaines de munitions ont été saisis chez des bandits durant le mois de juin. C’est la raison pour laquelle, cet officier de police judiciaire déplore l’importance en nombre des armes en circulation dans le pays. Dans ce sens, il n’écarte pas la possibilité de l’existence des éléments de la police qui pourraient être mouillés dans des affaires de trafics d’armes. “Acte que la Police nationale ne peut pas tolérer, et un policier impliqué dans une telle affaire devra être sanctionné”, avertit-il.

A l’origine de l’insécurité, la prolifération du trafic et des consommations de drogue figure également dans cette opération spéciale menée par la police. Ainsi, le bilan fait état de 41 personnes arrêtées et emprisonnées dont des ressortissants étrangers. 400kg de cannabis, 885 grammes d’héroïne et 19 grammes de cocaïne ont été saisis. Comme la loi exige, ces stupéfiants ont été incinérés à Ambohitrimanjaka en présence d’un Magistrat, hier.

T.M.