Port Bergé: Collision entre un minibus et un car, 03 morts et 22 blessés

Hier vers 9h30, un accident grave s’est produit sur la Route nationale n°4. La collision entre deux taxis-brousse a fait trois morts et 22 blessés dont cinq graves. Le drame a eu lieu dans le district de Port Bergé quand un car taxi-brousse desservant la ligne Mandritsara-Mahajanga a percuté de plein fouet un minibus transportant des voyageurs en provenance de Mampikony. La violence du choc a projeté le minibus et l’a réduit en un tas de ferrailles. Ce qui a blessé tous les occupants du minibus dont trois ont été tués sur le coup. Le deuxième véhicule, qui est un camion aménagé en taxi-brousse a vu sa cabine détruite. En effet, quatre de ses passagers ont été blessés.Pour le moment, la cause exacte de l’accident n’est pas encore identifiée. Encore sous le choc les chauffeurs des deux véhicules n’étaient pas encore en mesure de s’exprimer quand nous avons reçu cette information. Pourtant, les témoignages de certains passagers ont révélé que le car a roulé à tombeau ouvert. Une manière de conduire qui est monnaie courantechez les chauffeurs de ce genre de taxi-brousse en forme de camion desservant cette partie de la Grande Ile qui est traversée par la RN4 et la RN6. Toujours selon les témoignages des passagers, ce n’est pas la première fois qu’on voit des taxis-brousse de ce genre se mesurant avec des Sprinters sur ces axes.

Cet accident permet de dire que le respect du code de la route est loin d’être inculqué dans l’esprit de nos chauffeurs. Irresponsables, ces chauffeurs et les coopératives qui les emploient ne se rendent-ils pas compte que la vie des passagers qu’ils transportent se trouve entre leurs mains ? Heureusement que dans cet accident survenu à Port -Bergé, les coopératives à qui relèvent les voitures incriminées ont déjà pris leur responsabilité respective.

T.M.