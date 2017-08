Terrible accident à Ankazobe : La visite technique de l’autocar expirée en 2015, selon le DG de la Sécurité routière

Pour apporter des explications sur l’accident de l’autocar qui a fait une vingtaine de morts et une centaine de blessés ,survenu sur la RN4 dans le district d’Ankazobe, les responsables de la Direction générale de la Sécurité routière (DGSR)ont rencontré la presse, hier. En effet, cette institution est sortie de son silence après avoir été interpellée par l’opinion publique sur sa responsabilité dans cette affaire. D’autant plus que des témoignages relatifs à cette tragédie remettent en cause la mission de ce centre. Beaucoup reprochent le mauvais état de la voiture qui a obligé le chauffeur de s’arrêter plusieurs fois pendant ce voyage. A cela s’ajoute le non-respect de la carte grise à popos du nombre de passagers.

Dans son exposé, le Colonel Gélin Ranedson, DG de la DGSR a tenu à souligner lors de cette conférence de presse et apporter des précisions mais non pas pour rejeter sa responsabilité. en parlant de l’aspect technique du véhicule incriminé, il n’a pas hésité à avancer que ce car à étage a échappé au contrôle de son service depuis des années. L’enquête menée sur ce véhicule a révélé que la validité de sa visite technique a expiré en février 2015. Ce qui signifie que ce véhicule n’était pas en règle et ne devrait pas circuler. Il ajoute que le document relatif à ce véhicule indique que celui-ci a été mis en service depuis 1997. Il avait été utilisé par la coopérative de transport Vatsy qui dessert la ligne Toamasina-Antananarivo avant de devenir une voiture de location à en croire la déclaration de son propriétaire.

Interrogé sur l’explosion survenue durant l’accident alors qu’il s’agit d’un moteur diesel, le DG estime qu’il est fort possible que le véhicule transportait des bouteilles à gaz. Si tel est vraiment le cas, le chauffeur a failli au respect du cahier des charges du véhicule comme il a déjà commis quand il a dépassé le nombre de places recommandé fixé à 79 contre 140 le jour de l’accident. L’autocar a perdu sa vitesse devant une montée et a reculé à cause de cette surcharge.

Pour conclure, le DG n’a pas omis de présenter ses condoléances aux familles éplorées ainsi que un souhait de rétablissement aux blessés de cette tragédie.

T.M.