Douanes : Un trafic illicite de 25 cartouches de calibre 12 démantelé à Vohémar

Les douanes malgaches mènent avec succès ses actions de lutte contre les trafics douaniers de tout genre.

Le service des douanes de Vohémar fait preuve d’une extrême vigilance et enregistre du coup de bons résultats. C’était encore le cas le vendredi 11 août dernier lors d’une procédure de contrôle des marchandises à l’importation. En effet, les agents des douanes malgaches au bureau de Vohémar ont saisi 625 cartouches de calibre 12, plomb n°4. Ces cartouches ont été dissimulées au fond de trois glacières contenant des articles de vaisselle, dans un conteneur de groupage en provenance de France.

Fausse déclaration

Cette saisie a mis à nu une tentative d’infraction douanière sous la forme de fausse déclaration. « En effet, les marchandises ont été enregistrées sous la déclaration N°C315 du 09/08/2017 et mis à part l’article prohibé (Cartouche) la présence d’autres marchandises non déclarées a été constatée, faisant ainsi l’objet d’une infraction douanière. Les droits compromis et amendes s’élèvent à plus de onze millions Ar » selon le service de la communication des douanes. Ce service rappelle, par ailleurs que « la procédure de mise en groupage consiste à réunir les envois des marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs ou plusieurs destinataires, à organiser et à faire exécuter l’acheminement du lot ainsi constitué ».

Stratégies adéquates

Présente dans toute l’île à travers ses 19 bureaux, les douanes malgaches ont intensifié les mesures de contrôle en mettant en œuvre les stratégies les plus adéquates et en mettant en place des dispositifs de contrôle plus performants ce en accord à leur mission de protection des citoyens en luttant contre les trafics illicites. Pour le bureau de Vohémar, les douanes malgaches ont redoublé de vigilance envers les conteneurs de groupage en procédant systématiquement à une visite intégrale afin de mettre à nu et stopper les tentatives d’importation de marchandises prohibées.

