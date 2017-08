Insécurité grandissante : Les Forces de l’ordre se trompent de cible

Hier, plusieurs centaines de militaires, gendarmes et policiers ont été mobilisés à Mahamasina pour interdire la manifestation des Forces de changement.

Selon une information non officielle, l’Etat aurait débloqué 125 millions de Fmg pour financer la manœuvre militaire dénommée « Tintotry 2017 » qui s’est déroulée du 10 au 18 août dernier au centre d’instruction des Forces d’intervention de l’Armée à Tamponketsa. Une source proche des Forces armées a laissé entendre que chaque élément ayant participé à cette manœuvre aurait touché une indemnité journalière de 50 000 Fmg. Des militaires du CAPSAT, du 1er RM1, du 1er RTS, du RAL, du RAS, du 1er RFI et du RAAA ont participé à cette manœuvre qui consistait à des exercices de tirs de gros calibres et de canons anti-aériens, ainsi que des simulations d’attaque en cas d’agression étrangère touchant la souveraineté nationale. Malgré les explications avancées par les tenants du régime HVM et les hauts responsables des Forces armées, cette manœuvre est critiquée de toutes parts. Se référant à l’insécurité grandissante qui sévit actuellement dans les grandes villes comme dans les brousses, bon nombre d’observateurs estiment que les Forces de l’ordre se trompent de cible.

Simulations. Au moment où les militaires perdent leur temps à s’exercer à des simulations d’attaque en cas d’agression étrangère, les attaques à main armée et les vols de bovidés font rage. Pour ne citer que ce qui s’est passé dans les communes d’Antanimenabaka et Morafeno, District d’Andilamena les 14 – 16 août dernier où 700 bovidés ont été volés. Du côté d’Antsirabe, 15 hommes en uniforme ont dérobé 10 millions d’Ariary chez un grossiste dans le « fokontany » de Fiadanana. Un retour en force des attaques des « dahalo » est aussi à signaler dans les Districts classés zones rouges tels qu’Ankazoabo Sud, Ihosy et à Ambohimahasoa. Ce qui s’est passé à Antananarivo lundi dernier prouve également l’inefficacité monumentale des Forces de l’ordre. Juste au moment où plusieurs centaines d’éléments de l’Emmoreg étaient mobilisés à Mahamasina et dans le centre ville pour interdire la tenue de la manifestation prévue par les Forces de changement, des bandits armés ont tiré sur tous ceux qu’ils ont croisés du côté de Tsiadana, après l’attaque d’un grossiste. Une attaque ayant fait un mort et trois blessés graves.

Erreur stratégique. La question qui se pose est alors de savoir si la mission principale des Forces de l’ordre est d’assurer la défense des biens et des personnes ou bien de défendre les « seza » et les intérêts des dirigeants politiques. Bon nombre d’observateurs dénoncent également une erreur stratégique des hauts responsables des Forces de l’ordre. Au lieu de rester dans les casernes et se regrouper dans le centre ville, une forte présence policière est de mise au niveau des quartiers. Nul n’ignore qu’actuellement à Tana, aucun quartier n’est plus épargné par les problèmes d’insécurité. Prioriser les contrôles routiers qui favorisent la corruption et qui n’apportent aucun résultat en matière de lutte contre l’insécurité, ne constitue pas une solution. Il est désormais temps de mettre en œuvre une nouvelle stratégie plus efficace et conforme aux réalités du moment. Au cours du Conseil du gouvernement d’hier, le Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana a félicité les responsables des départements ministériels en charge de la sécurité pour le démantèlement d’un réseau de voleurs de bovidés à Antsiranana. On s’attend désormais à ce que les Forces de l’ordre fassent aussi des résultats palpables face aux attaques à main armée qui font plusieurs victimes chaque jour.

Davis R