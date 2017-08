Tragique accident sur la rocade : Berkeley et Jonathan, deux des passagers tués, la voiture disloquée

Il était aux environs d’une heure du matin hier lorsque les riverains de la Digue ont été réveillés par le bruit d’un énorme choc. Une berline de marque Renault Mégane a percuté de plein fouet le mur du remblai, juste à la hauteur de la bifurcation menant vers Ambohitrimanjaka. L’accident a provoqué un lourd bilan : deux morts et un blessé grave. « Deux des trois individus à bord de la voiture ont été projetés à l’extérieur. Nous avons remarqué que l’une des victimes a perdu la vie. Elle ne bougeait plus. La seconde, elle, était inanimée. Nous l’avons emmenée de toute urgence à l’hôpital d’Andohatapenaka. Elle a encore parlé, tout en se tordant de douleur » a expliqué Rasolomanana Rojohanitra, adjoint du comité villageois du quartier où l’accident s’est produit. A l’hôpital « manara-penitra », on a tenté de réanimer la personne. En vain. Les deux corps ont été acheminés de bon matin à l’HJRA pour autopsie. L’opération n’a jamais été faite à la demande des familles éplorées. « Qu’on laisse les corps tranquilles. Nous avons su que ces décès étaient dus à un accident routier » a supplié Georges Mahamasy, l’ oncle. Remarque partagée par les médecins légistes. Dans la matinée, les identités des victimes ont été reconnues. Le premier, Berkeley Andrianarivo et le second Alain Jonathan Serge. Pour la petite histoire, Berkley a été dans la course à la présidence de l’association des natifs du Sud (Fizafato) et a retiré sa candidature à la dernière minute après avoir refusé la manière dont l’élection fut organisée. Depuis, il est devenu un personnage connu dans le milieu des natifs du Sud. Les autorités élues de la région sud, à savoir les ministres et parlementaires, étaient parmi les premiers à venir à l’HJRA pour présenter leurs condoléances. Le régime actuel a décidé de prendre en charge le transport de la dépouille mortelle à Andrambita-Antanimora dans le district d’Ambovombe, le village natal de Berkley. Quand au jeune Alain Jonathan Serge, il était élève-pilote et était sur le point de terminer ses études en aéronautique. Le troisième passager, le seul survivant de ce terrible accident, est un jeune Malgache étudiant en France. Ils allaient d’ailleurs le ramener à l’aéroport d’Ivato lorsque le drame s’est produit. Sur le tableau du bord de la Mégane, l’aiguille du tableau de bord était bloquée sur 120 km/h. Ce qui laisse penser que la voiture roulait à tombeau ouvert sur la rocade et a raté l’important virage pour rejoindre la route Digue. La berline percutant de plein fouet le mur de soutènement du remblai a été réduite à un tas de ferrailles.

D.R