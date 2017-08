Remaniement gouvernemental : 3 nouveaux ministres, 3 autres limogés

Henry Rabary-Njaka et Rasolo Elise Alexandrine sont les nouveaux entrants au sein du gouvernement.

A la recherche permanente de stabilité. C’est la réaction des observateurs après le remaniement gouvernemental opéré hier. Comme il fallait s’y attendre, le président Hery Rajaonarimampianina a décidé d’apporter un changement partiel au gouvernement Olivier Mahafaly Solonandrasana. Les rumeurs ont déjà circulé depuis quelques semaines. C’est désormais chose faite. Trois ministres ont été limogés. Il s’agit du ministre auprès de la Présidence de la République en charge des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement, Narson Rafidimanana, de la ministre des Affaires étrangères Atallah Béatrice et du ministre de la Justice, Charles Andriamiseza. Henry Rabary-Njaka, nommé au Ministère des Affaires Etrangères et la nouvelle Garde des Sceaux, Rasolo Elise Alexandrine sont les nouveaux entrants au sein du gouvernement tandis que Ralava Beboarimisa, nouveau ministre des Transports et de la Météorologie fait son « come-back ». Faut-il rappeler que ce dernier a déjà été ministre de l’Environnement, de l’Ecologie, de l’Eau et Forêt du temps du gouvernement Ravelonarivo.

Compagnons de lutte. Si le nouveau MAE, Henry Rabary-Njaka, un des fidèles compagnons de lutte du président Hery Rajaonarimampianina, est connu sur le plan politique en tant que baron du parti « Hery Vaovao ho an’i Madagasikara » et ancien Secrétaire Général auprès de la Présidence de la République, la nouvelle ministre de la Justice, Rasolo Elise Alexandrine quant à elle est plutôt un véritable technicien. Magistrate de premier grade, elle a été Présidente de la Cour de Cassation auprès de la Cour Suprême avant cette nomination. Elle fait partie également de la 6e Promotion du CEDS. Le départ du désormais « ex-numéro Deux » du gouvernement, Narson Rafidimanana a surpris tout le monde. Depuis sa nomination au « M2PATE », il est considéré comme étant très proche du couple présidentiel. Au cours du point de presse pour la présentation du décret n°2017-724 portant nomination des nouveaux membres du gouvernement qui s’est tenue hier au Palais d’Iavoloha, le Secrétaire Général de la Présidence, le Général de Corps d’Armée, Ralala Roger a laissé entendre que les ministres sortants vont être recasés dans d’autres postes à responsabilités à l’étranger. Si l’on s’en tient aux propos du SGP, Narson Rafidimanana et Atallah Béatrice sont pressentis au poste d’Ambassadeur de Madagascar à l’étranger. Une source proche de la Présidence de la République affirme que l’ancienne présidente de la CENIT sera notre Ambassadrice à Paris.

Foyers de tension. Quant à Charles Andriamiseza, son sort reste incertain. Le ministre de la Justice sortant a probablement été limogé à cause des bourdes qu’il a commises dans la gestion de l’affaire Claudine Razaimamonjy, et les différents foyers de tension non résolus au niveau de son département. Pour ne citer que les revendications actuelles du Syndicat des Magistrats de Madagascar et la situation du Syndicat des greffiers qui menace de reprendre la grève, ainsi que les cas de Justice populaire de ces dernières années. Trois ministres ont été transférés à un autre département ministériel. Benjamina Ramanantsoa, ancien ministre des Transports et de la Météorologie remplace Narson Rafidimanana au Ministère auprès de la Présidence de la République en charge des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement. Il est donc désormais le numéro Deux du gouvernement. Le président Hery Rajaonarimampianina a également décidé d’interchanger Tazafy Armand et Chabani Nourdine, respectivement au Ministère de l’Industrie et du Développement du Secteur privé et au Ministère du Commerce et de la Consommation. Une pratique peu courante puisque si dans les autres pays démocratiques, les ministres défaillants sont tout simplement limogés et remplacés, chez nous, ils sont transférés à un autre département. C’est certainement la raison pour laquelle, bon nombre d’observateurs dénoncent un remaniement réalisé sous le signe du « kiantrano an-trano ». La question est également de savoir si les parlementaires pro-régime qui ont exigé que le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation ne soit plus confié au Premier minsitre Olivier Mahafaly Solonandrasana, vont être satisfaits de ce remaniement partiel. L’on se demande également pourquoi aucun changement n’a été apporté au niveau des Ministères en charge de la sécurité ?

Davis R