Ingratitude du régime HVM : Avenir incertain pour les ministres limogés

Rien ne permet de présager jusqu’à présent que les ministres considérés comme très proches du couple présidentiel, mais limogés du gouvernement seraient promus à d’autres postes politiques.

Ralava Beboarimisa fera-t-il exception ? Nommé ministre de l’Environnement en janvier 2015 par le Premier ministre Jean Ravelonarivo, Ralava Beboarimisa a été démis de ses fonctions ministérielles en juillet 2016. Après son limogeage, Ralava Beboarimisa n’a pas pu retrouver son ancien poste de Président exécutif de la FAPBM (Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar). 14 mois après, il est récupéré dans le gouvernement. Mais quid des autres ministres limogés du gouvernement alors qu’ils étaient très proches du couple présidentiel, certains sont des piliers au sein du parti au pouvoir HVM, et d’autres avaient apporté leur part de brique à la construction Rajaonarimampianina ? Le cas du Dr Jules Etienne Rolland qui a retiré au même titre que le Dr Kolo Roger, sa candidature pour permettre à Hery Rajaonarimampianina de se présenter aux présidentielles de 2013 attire l’attention des observateurs. Limogé du ministère de l’Industrie et du Développement du secteur privé qu’il a dirigé pendant quelques mois seulement, Jules Etienne semble actuellement oublié par celui qu’il a aidé. C’est également le cas de « Dadafara », celui qui a donné les voix de ses électeurs du premier tour au candidat du HVM. Depuis son éviction du pauvre ministère de l’Elevage, il attend jusqu’à présent son éventuelle récupération au magasin « Discount saturne » à Analakely. D’autres cas méritent réflexion, dont celui de l’ancien ministre de la Communication Andrianjato Vonison qui a défendu becs et oncles à travers l’émission « Ady Gasy » le régime en place et celui du général Paza Didier qui a été même maintes fois pressenti à la Primature.

Dans la galère. Le fait qui a le plus frappé l’imagination de bon nombre d’observateurs était l’éviction du ministre Ulrich Andriatiana. Considéré comme étant parmi les plus proches du couple présidentiel, cet agent diplomatique et consulaire de formation se trouve jusqu’à présent dans la galère depuis son éviction du ministère des Transports et de la Météorologie en avril 2016. Son nom figurait toujours dans la liste des ceux pressentis pour être ambassadeurs, mais jusqu’à présent, Ulrich Andriatiana reste sans portefeuille. On l’a aperçu hier au ministère des Affaires Etrangères lors de la passation de service entre Atallah Béatrice et Henri Rabary-Njaka. A propos justement d’Atallah Béatrice, bon nombre d’observateurs s’interrogent sur la suite de carrière politique de cette ancienne présidente de la CENI-T qui a considérablement contribué à l’accession au pouvoir de Hery Rajaonarimampianina. Serait-elle nommée ambassadrice comme supputent certains analystes politiques ou rejoindrait-elle ses fonctions de juge à la Cour d’Appel d’Antananarivo ? Hier, l’ex-chef de la diplomatie malgache a rappelé qu’elle est une fonctionnaire de l’Etat. Le cas de Narson Rafidimanana, l’un des plus proches du couple présidentiel, suscite également des commentaires. Serait-il promu à un autre poste politique ou reprendrait-il son ancien boulot d’exportateur de litchis ? Bref, plus d’un s’interrogent actuellement sur l’avenir politique de ces proches du régime HVM qui ont été démis de leurs fonctions gouvernementales.

R. Eugène