Déplacements à l’extérieur : Les zélateurs du régime récompensés

D’anciens barons du MAPAR, du TIM et du MTS ont porté la cravate bleue hier du côté d’Antanimena.

Le détenteur du record en termes de nombre de « mpamadika palitao ». Les leaders du « Hery Vaovao ho an’i Madagasikara » ont effectué une démonstration de force au quartier général du parti à Antanimena, hier. Une occasion de remarquer la présence d’anciens barons du parti « Miaraka Amin’i Prezida Andry Rajoelina (MAPAR) et du « Tiako i Madagasikara » (TIM) qui ont décidé de retourner leur veste et d’enfiler le « kravaty manga ». Pour ne citer que le cas de la ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts Ndahimananjara Johanita qui, auparavant était Coordonnatrice du MAPAR responsable de la Province de Toamasina ; de l’ancien Vice-président du MAPAR en charge de la Province de Mahajanga, actuellement ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions Harry Laurent Rahajason ; du Secrétaire d’Etat chargé de la Coopération internationale et du Développement Bary Emmanuel Rafatrolaza qui faisait partie des « Zanak’i Dada » durant le processus de résolution de la crise 2009 ; du ministre auprès de la Présidence de la République en charge des Projets présidentiels, de l’Aménagement du territoire et de l’Equipement, Benjamina Ramanantsoa qui a certainement quitté son poste de Secrétaire général du parti « Malagasy Tonga Saina » car il a porté la cravate bleue hier ; ainsi que du sénateur Riana Andriamandavy VII, ex-vice-président du « Tiako i Madagasikara », actuellement Sénateur élu sous les couleurs du parti HVM. Fort du soutien de nombreux politiciens « caméléons », le « Hery Vaovao ho an’i Madagasikara » reste confiant en ce qui concerne l’élection présidentielle de 2018. Hier, le président national du parti et non moins ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, Rivo Rakotovao a déclaré que le HVM va gagner cette élection.

« Kravaty manga ». Malgré sa « Force », le parti au pouvoir continue l’opération de séduction auprès des autres formations politiques. D’autant plus que les zélateurs du régime sont récompensés, bien récompensés par rapport à leurs contributions. Alors que les autres parlementaires continuent de réclamer leur véhicule 4×4 auprès du gouvernement, l’on remarque quelques députés pro-régime roulant déjà avec une voiture neuve dans les rues de Tsimbazaza. D’autres bénéficient des indemnités obtenues lors des voyages et de sorties à l’étranger. En effet, bon nombre d’observateurs se posent des questions sur la présence à Londres de trois sénateurs et deux députés qui font partie de la délégation officielle pour l’inauguration de l’Ambassade de Madagascar au 10 Greycoat Palace, Victoria. Quelles sont leurs missions et comment le régime va procéder pour expliquer leur présence en terre londonienne ? Parmi eux figurent entre autres, le Sénateur Olivier Rakotovazaha et le député Milavonjy Philobert qui, auparavant était président du groupe parlementaire « Malagasy Miara-Miainga ». Tous, ont porté le « kravaty manga » durant cette cérémonie à Londres marquant la célébration des 200 ans des relations diplomatiques entre Madagascar et le Royaume-Uni. Faut-il rappeler que tous les frais et dépenses liés à ce déplacement sont pris en charge par l’argent des contribuables ? Quoi qu’il en soit, il reste désormais à espérer que ce voyage et la réouverture de notre Ambassade à Londres apportent des résultats positifs sur les conditions de vie socioéconomiques de la population. A noter également que pour ce déplacement, le président Hery Rajaonarimampianina ne sera pas reçu par la Première ministre du Royaume-Uni Theresa May.

Davis R