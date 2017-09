Bois de rose : Le Bianco lance des avis de recherche contre des trafiquants

Zakaria Soilihi M’ZE, Hantavololona Laurencia et Maminirina Jean Eddy. Le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) a lancé des avis de recherche contre ces trois personnes. Elles sont directement impliquées dans des faits de corruption liés à l’exportation illicite d’importante quantité de nos ressources naturelles dans les régions de SAVA et d’Analanjirofo, courant 2014 et 2015, a-t-on tiré de l’extrait du document officiel du Bianco. A se rapporter aux références (001 ; 002 ; 003/Bianco/DG), ce sont les premiers avis de recherche de l’année lancés par cette organisation anti-corruption. Ces noms, il faut le dire, figurent déjà dans la liste noire des gouvernements qui se sont succédé et même depuis la Transition. Courant 2014, le jeune multi-millionnaire (en dollars) et archimilliardaire (en Ariary) Maminirina Jean Eddy, était à la tête d’un envoi illicite d’au moins 34 containers de bois de rose au Kenya. Après l’affaire, il s’est éclipsé et depuis, sa recherche a toujours été infructueuse. Malgré la mesure d’interdiction de sortie du territoire, il a toujours réussi à prendre le large de Madagascar. « Nous avons eu des renseignements selon lesquels il ferait le va-et-vient entre Madagascaret l’étranger. Ce qui explique déjà la présence d’un réseau bien huilé qui l’accompagne dans ses démarches. Raison qui nous a poussé à impliquer le grand public dans sa recherche, d’où le lancement de ces avis de recherche » nous a expliqué une source digne de foi auprès du Bianco. Même topo pour Zakaria Soilihi M’ZE et la descendante d’Eve Hantavololona Laurencia, qui, eux aussi, font la navette entre la Grande Île et l’étranger. Notre source auprès du Bianco précise dans la foulée que ces trois personnes sont des barons et non pas des commissionnaires ni des intermédiaires du trafic de bois précieux. Ces avis de recherche réveillent un peu les affaires liées à la corruption sur l’exportation illicite des ressources naturelles. Des faits de corruption qui, en une seule année, occasionnent la perte d’une bagatelle de 750 millions USD à l’Etat malgache. Du manque à gagner qui aurait pu suffire pour reformer le pays (sic !).

