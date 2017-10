Réunion à huis clos des sénateurs HVM : Un remaniement du Bureau permanent en vue

De son côté, le président du Sénat préfère ne pas se prononcer « pour éviter les polémiques ».

C’est confirmé. La nomination de Rivo Rakotovao au Sénat est une manœuvre politique et une stratégie élaborée par le parti « Hery Vaovao ho an’i Madagasikara » pour s’assurer un second mandat lors de l’élection présidentielle de 2018. Actuellement en déplacement en Italie avec le président Hery Rajaonarimampianina, le président national du HVM, interviewé par des journalistes sur place, a reconnu indirectement que cette décision rentre dans le cadre de la ligne politique du parti au pouvoir en vue des Présidentielles. Au moins, le ministre sortant de l’Agriculture et de l’Elevage fait preuve d’honnêteté intellectuelle et ne cache pas le calcul et l’objectif politique qui se trame derrière sa nomination. En tout cas, avec cette nomination au Sénat et le mini-remaniement du Gouvernement, les affaires politiques risquent de s’accélérer à une vitesse grand « V » dans les prochaines heures. Depuis hier, les leaders du parti au pouvoir multiplient les réunions. Hier après-midi, des parlementaires et des barons du HVM se sont donnés rendez-vous au Quartier général du parti à Antanimena. Aucune information n’a filtré de cette rencontre qui semble avoir été organisée en catimini.

Crise interne. Ce matin vers 11 heures, les sénateurs membres du Groupe parlementaire HVM vont tenir une réunion au Palais de Verre d’Anosikely. Une réunion qui se tiendra à huis clos selon une source proche de la Chambre haute. Pour l’heure, l’ordre du jour de cette rencontre n’a pas été dévoilé. Notre source s’est défendue de répondre si la destitution de l’actuel président du Sénat Honoré Rakotomanana sera évoquée ou non au cours de cette réunion. Selon ses dires, « pour le moment, le HVM ne prépare aucun projet de destitution contre qui que ce soit car une telle démarche pourrait être considérée comme une crise interne au sein du parti. D’autant plus qu’il ne faut pas oublier que c’est nous, les sénateurs HVM, qui avions voté l’actuel Bureau permanent dirigé par Honoré Rakotomanana ». Notre source a toutefois reconnu que durant la première session ordinaire du Parlement, des élus HVM avaient déjà concocté la destitution de l’ancien Juge international. La question est aussi de savoir pourquoi l’ordre du jour de la réunion à huis clos des sénateurs membres du Groupe parlementaire HVM prévue se dérouler ce jour est tenu secret ?

Silence. De son côté, le président Honoré Rakotomanana préfère ne pas se prononcer sur cette affaire. « Je n’ai aucune réaction à faire », a-t-il soutenu. Apparemment, le numéro Un de la Chambre haute est très remonté contre les organes de presse qui ont annoncé que la nomination du président national du parti HVM Rivo Rakotovao au Sénat tend vers sa destitution. « Je ne peux rien dire, je ne veux pas polémiquer là-dessus. Je ne peux que garder le silence car le silence est d’or », a-t-il réagi. En tout cas, Rivo Rakotovao, nouveau Sénateur pressenti président du Sénat, est attendu au Palais de Verre d’Anosikely ce jour car la délégation malgache dirigée par le président Hery Rajaonarimampianina a quitté Rome hier après-midi. A l’allure où vont les choses, un remaniement du Bureau permanent de la Chambre haute est inévitable. Outre le poste de président, les sénateurs doivent également élire un Vice-président venant de la Province de Mahajanga, pour remplacer Ahmad Ahmad élu président de la Confédération Africaine de Football. Avec la nomination de Rivo Rakotovao, certains observateurs se demandent comment se fait-il qu’un sénateur majungais soit remplacé par un natif de la Région Alaotra Mangoro.

Davis R