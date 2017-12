Assemblée nationale : Les députés veulent bénéficier d’une pension de retraite

Le député d’Antsohihy, Jao Jean serait à l’origine de ce texte qui, à l’heure actuelle ne figure pas encore à l’ordre du jour.

Si en France, la loi sur la « Moralisation de la vie publique » va supprimer certains avantages des députés tels que l’indemnité représentative de frais de mandat et du régime de retraite des parlementaires, à Madagascar, les députés cherchent toujours à augmenter leurs intérêts personnels et avantages. De sources proches de l’Assemblée nationale, une proposition de loi relative à l’octroi d’une pension de retraite aux députés serait en cours d’études actuellement du côté de Tsimbazaza. Le député d’Antsohihy, Jao Jean serait à l’origine de ce texte qui, à l’heure actuelle ne figure pas encore à l’ordre du jour déjà voté par les députés, mais à en croire nos sources, cette loi sera certainement débattue en séance plénière à Tsimbazaza avant la fin de cette deuxième session parlementaire. La question est donc de savoir si les membres de la Chambre basse envisagent de réclamer un régime spécial de retraite, comme les députés français qui perçoivent une retraite de 1200 euros par mois après leur mandat électif. A noter toutefois que contrairement à leurs homologues malgaches, les députés français paient une cotisation. En effet, à Madagascar, les députés cherchent uniquement à bénéficier d’une pension sans pour autant payer aucune cotisation.

Redevabilité. Nul n’ignore que les députés occupent une fonction politique limitée par un mandat. Ils ne sont donc pas membres de la Caisse nationale de Prévoyance sociale (CNaPS). Faut-il rappeler que les travailleurs du secteur privé et les fonctionnaires perçoivent une retraite après 35 ans de services effectifs. Qu’en est-il alors des députés qui sont parfois élus pour un seul mandat de cinq ans ? Nos parlementaires devraient aussi être conscients du fait que bénéficier d’une pension de retraite implique une redevabilité envers les contribuables. Ce qui n’est pas pour le moment le cas du côté de Tsimbazaza, car la législature actuelle détient le record en termes de taux d’absentéisme. Depuis le début de la session parlementaire actuelle, une cinquantaine de députés sur 151 seulement sont présents à l’Hémicycle. Lors de l’adoption en séance plénière de la Loi de Finances 2018 par exemple, 85 députés seulement ont participé au vote. Et ce, même si selon les textes, cette session d’octobre est consacrée à l’adoption de la LFI.

Business. Décidément, être député est devenu un business très lucratif. Depuis le début de cette législature, les membres de la Chambre basse ne font que réclamer des intérêts personnels et avantages de tout genre, quitte à proférer des menaces à l’encontre de l’Exécutif. La demande de 4×4 n’ayant pas abouti, le député Jao Jean cherche déjà un autre moyen pour soutirer de l’argent à l’Etat, donc aux contribuables. En bénéficiant d’une pension de retraite, leur avenir sera assuré après seulement un seul mandat électif. Faut-il rappeler qu’un député touche un salaire mensuel de trois millions Ar, une indemnité de session de 40 000 Ar par jour et lorsqu’il est en mission, il perçoit une indemnité d’hôtel de 65 000 Ar par jour. Tout cela sans compter des indemnités compensatrices de logements et les carburants qui s’élèvent aussi à trois millions d’Ariary par mois. Désormais, la question est de savoir comment le président Hery Rajaonarimampianina et le Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana vont percevoir cette nouvelle demande des députés qui survient pile au moment où le régime fait face à une difficulté financière.

Davis R