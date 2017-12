Richard Ravalomanana – Jean Ravelonarivo : Avancement de grade incertain pour les 2 Généraux

A part le fait qu’ils n’ont plus aucun commandement ni poste de responsabilité, leurs « étoiles » n’ont pas à pâlir par rapport à celles de leurs frères d’armes qui seront dans la future liste des promus.

Né le 14 décembre 1959, le Général Richard Ravalomanana a fêté son 58e printemps avant-hier, deux jours seulement après l’anniversaire de Marc, un autre célèbre Ravalomanana. L’ancien Commandant de la Gendarmerie Nationale (COMGN) pourrait cependant ne pas recevoir une « étoile » supplémentaire en guise de cadeau de fin d’année. Considéré comme étant proche de l’ancien président de la Transition Andry Rajoelina, il risque une nouvelle fois d’être écarté de la liste des généraux qui vont bénéficier d’un avancement de grade pour cette année. En effet, comme il est de coutume, la Présidence de la République devrait publier vers la fin de l’année la liste des officiers supérieurs de la Gendarmerie nationale et de l’Armée qui seront promus au grade de Général de Brigade, Général de Division et Général de Corps d’Armée.

Devoir de réserve. Promu Général de division pour compter du 1er décembre 2012, Richard Ravalomanana remplit a priori tous les critères pour être proposable. Faut-il rappeler que le port de grade est de 3 ans pour les officiers généraux. Son nom a déjà été « blackboulé » l’année dernière. Bon nombre de ses frères d’armes promus Général de Corps d’Armée lors de la dernière nomination sont pourtant ses cadets si l’on se réfère à la durée de port de grade. L’âge de la retraite étant de 60 ans pour un général de division, il sera encore dans les rangs en 2018 même s’il ne décroche pas une quatrième étoile sur ses épaulettes. Il resterait même en activité jusqu’en 2019 s’il venait à être « bombardé » Général de Corps d’Armée dont l’âge de la retraite est de 61 ans. Sans poste depuis son éviction du Commandement de la Gendarmerie nationale, le Général Richard Ravalomanana passe désormais son temps à s’occuper de ses petits-enfants. Habitué des interventions médiatiques du temps du régime transitoire, le « Général Baomba » renoue désormais avec le devoir de réserve propre à la Grande Muette.

« Décision politique ». De son côté, l’ancien Premier ministre, le Général de Brigade Aérienne Jean Ravelonarivo risque lui aussi de voir filer sa troisième « étoile ». Né le 17 avril 1959, il sera placé d’office en position de retraite l’année prochaine pour atteinte de la limite d’âge de son grade s’il n’est pas promu Général de division dans la prochaine promotion attendue avant la fin d’année. L’âge de la retraite est effectivement de 59 ans pour un Général de Brigade. A la limite, il pourrait être nommé Général de division à titre conditionnel, c’est-à-dire qu’il sera radié des contrôles de l’Armée quelques mois après sa promotion. Vu la manière dont il a été limogé de son poste de Premier ministre et compte tenu de l’état de ses relations avec les tenants du régime HVM, le Général Jean Ravelonarivo pourrait toujours compter les étoiles. Nul n’ignore d’ailleurs que la nomination au grade de Général relève en partie d’une « décision politique ».

Cursus. En somme, l’avancement de grade est encore incertain pour les généraux Richard Ravalomanana et Jean Ravelonarivo. Une situation qu’on trouve quelque peu anormale dans les rangs des forces armées. Nul n’ignore d’ailleurs qu’il s’agit de deux généraux aux parcours et cursus remarquables. Si l’ex-locataire de Mahazoarivo est à la fois pilote, juriste et diplômé en management, l’ancien Commandant de la Gendarmerie nationale pour sa part est passé par l’Ecole de guerre de Paris. Il est aussi diplômé de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale et de l’Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale (EOGN) de Melun. A part le fait qu’ils n’ont plus aucun commandement ni poste de responsabilité, leurs « étoiles » n’ont pas à pâlir par rapport à celle de leurs frères d’armes qui seront dans la future liste définitive de ceux qui recevront un cadeau de Noël ou de Nouvel An de la part du Chef suprême des Forces armées.

