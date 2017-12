Suspension de solde par le MFB : Grogne dans les rangs de la Police

Selon les informations recueillies auprès du Ministère des Finances et du Budget, 5 472 agents en situation irrégulière et 1 480 hauts emplois de l’Etat déjà abrogés ont vu leur solde ou avantages suspendus.

La chasse aux fonctionnaires fantômes est lancée au niveau du Ministère des Finances et du Budget. Une initiative saluée par les observateurs. Cette opération rencontre cependant quelques problèmes et fait de nombreuses victimes. Visiblement, le logiciel AUGURE (Application Unique pour la Gestion Uniforme des Ressources Humaines de l’Etat) n’est pas infaillible. Pour ne citer que le cas de nombreux fonctionnaires de la Police nationale qui ont vu leur solde et/avantages suspendus alors qu’ils sont loin d’être fantômes. Leur appartenance au Corps de la Police nationale est même confirmée par leurs chefs hiérarchiques qui attestent qu’ils sont bel et bien en service au sein d’un tel ou tel département. D’ailleurs, la liste envoyée par le Ministère des Finances et du Budget a été confirmée. Cette situation provoque actuellement la grogne dans les rangs des policiers. D’autant plus que cette suspension de solde survient en cette période où les familles devraient préparer Noël et la fête de fin d’année. Pour des raisons humaines et l’esprit de corps-aidant, les autres policiers sont solidaires envers leurs collègues dont les soldes sont suspendus. Cette situation inquiète également la Hiérarchie de la Police nationale qui craint que cela ne favorise la corruption. Cette situation risque également de favoriser la recrudescence de l’insécurité dans la mesure où elle pourrait démotiver les policiers, notamment en cette période de fin d’année où les Malgaches font face à une hausse considérable et incontrôlable des prix du riz et des produits de premières nécessités.

5 472 agents. Par ailleurs, d’après les informations, une centaine de fonctionnaires de la Fonction publique et de nombreux enseignants dans les écoles publiques sont également victimes de ce problème de suspension de solde. Au niveau de la Direction Régionale de l’Education Nationale (DREN) de Toamasina, la plupart des fonctionnaires, presque la totalité n’aurait pas perçu leur salaire. Selon les informations recueillies auprès du Ministère des Finances et du Budget, 5472 agents en situation irrégulière et 1 480 hauts emplois de l’Etat déjà abrogés ont vu leur solde ou avantages suspendues. Tous les agents ayant atteint l’âge de retraite ont été rayés de la liste des fonctionnaires suite à la mise à jour des dates de naissance dans la base de données. Cette opération d’assainissement aurait permis à l’Etat d’économiser 33 milliards d’Ariary, soit 21 milliards d’Ariary pour la solde et le reste pour les pensions. Quoi qu’il en soit, cette initiative est importante et nécessaire dans le cadre de la bonne gouvernance et la lutte contre les gabégies au sein de l’Administration. Les responsables devraient cependant trouver une stratégie pour éradiquer les failles. Une solution dans les plus brefs délais est également de mise pour que les agents confrontés à une suspension de solde puissent percevoir leur droit avant les fêtes de fin d’année. Quoi qu’il en soit, cette suspension de solde est de mauvaise… « AUGURE ».

Davis R