Portrait : Mirana Razafindrazaka, ONG CID

Communication-Idea-Development ou ONG Hai-Serasera Manonga Dia

« Améliorer la participation citoyenne dans la vie de tous les jours »

Ils sont issus du monde des médias et de la communication. Ce sont pour la plupart des universitaires. Et à la tête de cette ONG CID, Mirana Razafindrazaka.

C’est une juriste doublée d’un diplôme de journalisme économique qui est à la tête du conseil d’administration de l’ONG CID. Maman, sœur, journaliste, c’est quelqu’un de très calme et pondéré d’où le choix de ses pairs de la mettre à la tête de leur association. «La particularité de cette ONG est qu’elle est spécialisée dans le monitoring des médias, et qu’elle est composée de jeunes gens qui travaillent sur la base du volontariat. L’ONG n’est donc associée à aucun parti politique ni à aucune confession. Développement des médias et participation citoyenne sont leurs principaux objectifs ». Ils sont surtout connus par le monitoring des médias qu’ils font. « Le monitoring des médias peut être assimilé à la veille médiatique sur un thème en particulier. Ces thèmes peuvent être les élections ou la communication institutionnelle »

Ainsi, ils ne pensent qu’aux développements des médias et renforcement de la participation citoyenne. La cérémonie de lancement des activités de l’ONG Communication-Idea-Development ou ONG Hai-Serasera Manonga Dia a eu lieu le 28 octobre dernier. Comme l’ONG a développé une expertise en matière de monitoring des médias, elle la met au service de la population malgache de différentes manières. Ainsi, elle a créé un groupe de discussion sur Facebook dénommé « Talilisoa », pour partager des informations et pour lancer aussi des débats sur des thèmes qui devraient intéresser les citoyens malgaches. « C’est une des façons pour l’ONG de promouvoir la participation citoyenne », dixit la présidente Mirana Razafindrazaka.

L’ONG organise aussi des débats publics, dans lesquels elle convie des journalistes et des membres d’institutions étatiques et également, des organisations de la société civile. En résumé, l’ONG oeuvre dans l’analyse des médias, dans la promotion des droits humains plus particulièrement du droit à l’information, mais aussi dans la promotion de la paix sociale, dans le processus électoral, ainsi que dans le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance.

Anny Andrianaivonirina