TGC & Friends : Sold out pour le concert de ce soir !

Sold out ! Le concert que TGC donnera avec ses « friends » ce soir à La City Ivandry est à guichet fermé. Tous les tickets ont été vendus. Plus de places disponibles, cette 3e édition a suscité la curiosité musicale de tout le monde. De leurs côtés, les artistes ont enchaîné les répétitions, avec les artistes invités, et cela sonne déjà unique et inédit. Ceux qui ont pu se procurer les billets pourront donc faire cette découverte musicale, les autres pourront se rattraper mercredi prochain au Village de Noël à Andohatapenaka, et devront se contenter de TGC, qui est tout aussi bien.

Anjara Rasoanaivo