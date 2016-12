Bistrot de Tanà : Jimmy Harrisson pour un afterwork convivial

« Afterwork », un concept qui commence à prendre tout son sens dans la capitale. Après une bonne semaine de travail, et avant même de commencer la soirée du vendredi joli, de plus en plus de gens d’offrent le temps de prendre un petit apéro, histoire de se mettre en condition. Au Bistrot de Tanà à l’hôtel Carlton, on a bien compris que les jeunes cadres avaient besoin de décompresser un peu. C’est donc pour répondre à ce besoin que ces derniers programment tous les vendredis, un afterwork acoustique avec des artistes qui peuvent offrir une vraie bonne musique. Jimmy Harrison inaugure cette série de « afterwork ». Vendredi dernier, avec sa guitare et tout simplement accompagné par un claviériste, il a interprété une bonne trentaine de chansons au répertoire pour faire passer le temps. Sur les tables, le public appréciait. Tracy Chapman, Michael Jackson, Prince… autant de grands chanteurs que cet interprète a fredonné à sa manière, et la soirée feutrée a bien commencé. Pour l’année 2017, d’autres artistes seront programmés, mais déjà, les organisateurs promettent plus d’ambiance!

Anjara Rasoanaivo