TGC & Friends : Ferveur et fraternité musicale

Ferveur en musique. C’est en ces mots que l’on peut résumer le concert donné par TGC & Friends vendredi dernier à La City Ivandry. Plusieurs invités ont fait honneur de partager la scène avec les membres de TGC, et cela a fortement plu au public.

Un vendredi soir sur la terre, pour célébrer Noël avant l’heure sur la scène de La City Ivandry, TGC & Friends a fait fort vendredi dernier. Sur la scène nettement épurée, ils étaient tous de noir et blanc vêtus, laissant aux « friends » le choix des couleurs vives. Les musiciens en arrière plan pour laisser la place aux choristes, et les invités au-devant de la scène. Les lumières jaillissaient sur eux, et le public en a vu de toutes les couleurs. Mais ce concert de louange n’était pas une simple représentation. Tous animés par la même passion, et cette ferveur de partager l’évangile en musique, artistes et public ont joint leurs voix. D’ailleurs, pour une surprise, c’était bien différent des autres spectacles que l’on a l’habitude de voir. Au-delà des frontières musicales, certains chanteurs ont montré un autre visage d’eux. Et le public a bien apprécié. Jaojoby n’est pas à sa première prestation avec TGC, et il continue d’éblouir. D’autres chanteurs qui se spécialisent plutôt dans le style tropical ont également créé l’émoi, comme Tsiliva, ou encore Stéphanie, fidèle à elle-même, qui ont interprété leurs propres titres. Les autres ont repris à leurs manières les compos de TGC. Une belle interprétation qui révèle une autre personnalité de ces stars du tropical. Et puis il y eut les musiciens « invités » qui ont partagé quelques notes avec ceux de TGC, et qui ont également fait sensation. Comme ce fut le cas pour le quatuor de guitare avec Tsiry de TGC, avec Gérard Ratsimiseta, Sanda Ranaivosoa qui ont déjà fait partie de TGC, et Joro Rakotozafiarison. C’était tout simplement magique!

Ferveur. Sur la scène, chaque artiste invité a donné le meilleur de lui-même. Les filles ont chacune prouvé qu’elles maitrisaient leurs voix, et qu’elles pouvaient chanter très haut. Deenyz, Faniah, Anyah… et les autres ont rivalisé en toute fraternité, puisqu’il s’agissait là de louer le Seigneur, avec ferveur. Standard de gospel, mais aussi compositions de TGC, le répertoire a été très varié. Côté public, on ne perdait aucune miette. Sagement assis, le coeur en émoi, reprenant les refrains et applaudissant à souhait ces artistes qui défilaient, ce public venu en famille était là aussi pour la beauté du spectacle!

Anjara Rasoanaivo