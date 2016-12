Miubi 4XMas : La première place pour Antsan’ny Ankohonako !

Le jury a été séduit par le groupe Antsan’ny Ankohonako, samedi dernier. La veillée de Noël à la Tv Plus Madagascar s’est déroulée dans une ambiance festive qui a ému bien des cœurs. Le groupe a conquis autant le jury que le public avec son interprétation inédite du cantique : « Avia ry Mino ». Une prestation « Rock classique » et « « Gospel » à la fois a montré qu’ils maitrisent vraiment la chanson et les genres musicaux qui en découlent. Ils ont su se définir et se démarquer des autres finalistes. Dans ce sens, Rija Rakoto, Njiva, Zook David’s, Miora, Fitia et tous les spectateurs sont restés ébahis devant leur magnifique représentation et ont proclamé qu’ils méritent vraiment leur place de « Grand vainqueur » du concours Miubi 4XMas pour la catégorie groupe. Antsan’ny Ankohonako a donc reçu un trophée et un chèque cadeau d’une valeur de 1.500.000 Ariary.

Antsan’ny Ankohonako. Un groupe évangélique d’exception formé par les membres d’une seule et même famille ; où le père est le coach, la mère l’Alto, l’aîné le Tenor et le designer en son, le cadet la Basse et la cadette -qui n’a que 11ans – la Soprano. Chantant avec leur cœur chaque chanson, ils ont également remporté le concours Carols Edition 2014 sur la chaîne Kolo TV. Ce groupe est le premier, dans toute l’histoire, à remporter la victoire deux fois de suite à deux concours organisés par deux entités différentes. Leur nom devrait, assurément, figurer dans la liste des grands artistes malgaches.

Rova R. (Stagiaire)