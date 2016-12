Andy Razafindrazaka en concert : A la découverte du petit batteur

Monter sur scène pour se produire devant un vrai public, le rêve de beaucoup de petits garçons, devenu déjà réalité pour Andy Razafindrazaka. A 10 ans, le petit batteur tient même déjà son propre groupe et est à l’affiche de son propre concert , au Buffet du jardin ce soir.

« Zah tsy nandalo T1, T2, T3. Fa taiza ? Tonga dia tany Ankatso dia nahazo bourse ». Un titre de 18.3, très connu dans les années 90 qui semble illustrer à la perfection le parcours du petit Andy Razafindrazaka. Que l’on ne se trompe effectivement pas si on voit ce petit bonhomme en coulisse ou sur scène avant le spectacle ! Il n’est pas là pour admirer son papa et attend encore moins son artiste favori pour un autographe. Il est là pour jouer. Et qu’on ne se trompe pas… encore ! Ce n’est pas parce qu’il est le plus jeune qu’il n’envoie pas. Il excelle dans l’art de jouer de la batterie. On le sent même très passionné. A 10ans, Andy Razafindrazaka a déjà tout d’un grand !

Au mois de juillet, le public le découvre pour la première fois. C’était à Antsirabe, avec Jacquis Ralph, Mami Rajaonarivelo et bien d’autres. Depuis, il n’a cessé d’investir les scènes… Membre du club de jazz de l’AFT, il a participé au « jazz it up » avec plusieurs figures connues comme Mendrika et Fanaiky Rasolomahatratra ou encore Elie Ramasindraibe au mois de septembre. Cette fois, c’est seul, ou plutôt avec son groupe, qu’il va investir la scène.

Gratuite. Le jazz, il a toujours vécu dans ce milieu, peut-être même avant de voir le jour. Il a déjà côtoyé les plus grandes stars internationales. Son père n’est effectivement autre que le Président du festival Madajazzcar. Sans qu’on le lui ait imposé, Andy Razafindrazaka a commencé à aimer le jazz. Sa passion a grandi au fil des ans. Très tôt, il acquit un sens inédit de l’excellence et de la rigueur. Raison peut-être pour laquelle il est très vite imposé dans le milieu du jazz. Pour le concert qu’il donnera ce soir au Buffet du jardin, ce petit prodige de la batterie sera accompagné de Fandresena Raoelison à la basse, Bruno Razafiarison à la guitare et Mahefa Ramiandrisoa au piano. L’entrée est gratuite !

Mahetsaka