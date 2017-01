Fin d’année : Midi Madagasikara en fête !

L’année 2017 commence très bien et c’est dans une ambiance conviviale, voire familiale, que les rédactions du groupe Midi Madagasikara ont célébré la fin de l’année 2016 le vendredi 30 décembre dernier, avec à l’animation le groupe Gasy Mihanta. Une soirée haute en couleurs avec le soutien des partenaires de la rédaction, dont le Groupe Star qui a offert les boissons, la Gastro Pizza et un sponsor anonyme qui ont contribué à faire la réussite de la fête. Une année riche en émotions où côté personnel, plusieurs journalistes ont convolé en justes noces, et ont eu des enfants. Mais c’était surtout une année faste où la jeunesse et la fougue de l’équipe ont été au rendez-vous tous les jours.