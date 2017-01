Francine Ranaivo : Vice-présidente de l’ Union pour la Nouvelle France

Francine Ranaivo est très active sur les bords de la Seine-parisienne dans la vie associative, culturelle et citoyenne. Elle est présidente-fondatrice de l’association Alliance Internationale des Femmes de France et de Madagascar. Elle vient d’ être nommée par le président du mouvement Thierry Sinda, (universitaire et poète auteur de l’ Anthologie des poèmes d’ amour des Afriques et d’ Ailleurs, Orphie, 2013) vice- présidente d’ Union pour la Nouvelle France. Ce mouvement, fondé en 2009, a présenté des candidats en île de France aux élections régionales de 2010, dont Francine Ranaivo . Il a pour objectif de permettre une meilleure prise en compte des Diversités (Ethnique, handicap…) dans la nouvelle société française métissée où elles font encore l’objet de discriminations criardes : « Nous sommes des français malgaches, des outremer, africains, arabes et chinois et en tant que minorité visible, nous ne jouissons toujours pas des mêmes opportunités que nos compatriotes français dits de « souche ; par exemple au niveau de la représentation du génie français à l’ étranger à des postes décisionnaires (ambassadeurs, directeur d’ institut français…) nous représentons à peine 2 % alors que la France de 2017 est riche en métissage tels qu’ en témoigne l’ élection de la nouvelle miss France d’ origine guyanaise et le choix d’ Omar Sy ( acteur français d’ origine sénégalaise) , en tant que personnalité préférée des français» nous dit Francine Ranaivo. C’est ainsi qu’ ils ont réactivé leur laboratoire d’ idées en vue de faire des propositions valables sur la Diversité aux différents candidats à l’ élection présidentielle française de mai 2017. Facebook : Avec Thierry Sinda : Union pour la Nouvelle France.

P.R.