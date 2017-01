International Catering Cup : Les 3 Chefs malgaches prêts pour le championnat

Dernière ligne droite pour l’équipe malgache qui va participer à l’International Catering Cup, le championnat du monde des Traiteurs qui se déroulera à Lyon, en France, du 21 au 25 janvier prochain. Gonflés à bloc, le Chef Lalaina Ravelomanana de Lartistika Cuisine et Passion, coach et juré, mais aussi le Chef Antonio Mick Razakandrainy et le Chef Herilanto Andrianainarivo du Carlton sont prêts. Ils seront face aux meilleurs du monde, car 12 pays s’affronteront pour la finale. La pression est d’autant plus importante puisque Madagascar a déjà été lauréat en 2015 et a obtenu le prix du « Meilleur buffet du monde ». Côté sponsor, THB s’est joint à l’équipe pour soutenir l’équipe nationale malgache, et pour valoriser le savoir-faire malgache. La marque THB qui a d’ailleurs déjà participé à des concours internationaux. A quelques semaines du championnat, l’excitation est à son comble !

Anjara Rasoanaivo