Kaiamba : Bruno Raisner tire sa révérence à 57 ans !

L’année débute sous un ciel gris pour la grande famille du kaiamba. Bruno Raisner, l’un des artistes qui a rendu le kaiamba célèbre s’en est allé à l’hôpital d’Ambohibao hier dans la matinée. Auteur du célèbre titre « Ny kotro-baratra », connu de tous, même de la génération actuelle et encore chanté à tue-tête dans presque toutes les salles de karaoké, Bruno Raisner était un des piliers du kaiamba tena izy qu’il a d’ailleurs rendu populaire avec ses complices de scène, notamment Prosh’Ely, Edmée, Zozo… Frère, ami, artiste, l’auteur de « Ny kotro-baratra » était également et avant tout un époux et un père qui a laissé derrière lui six orphelins. La rédaction de Midi Madagasikara présente ses sincères condoléances aux membres de sa famille et à ses amis du kaiamba tena izy.

