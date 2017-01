Silo : Commencer l’année sur une bonne note, un vendredi 13 !

Pourquoi changer une formule qui gagne ? Ce vendredi, comme tous les vendredis 13 depuis plusieurs années, Silo sera sous les feux des projecteurs. Il sera à l’affiche de l’Is’art galerie.

Le vendredi 13, une date qui lui a toujours réussi ! Tandis que d’autres se terrent chez eux pour éviter tout incident néfaste, Silo, au contraire célèbre ce jour qui a pour particularité d’être associé à une superstition, présente dans certaines cultures, qui en fait un jour de malheur ou de chance. Pour le multi instrumentiste, il a choisi d’en faire un jour de chance, de retrouvailles avec les amoureux de bonne musique. Ceux qui ont suivi avec attention l’évolution de sa carrière se souviendront sans aucun doute de ses performances avec son groupe SDF à Antaninarenina en 1992. Près d’une dizaine d’années plus tard, il retente l’expérience et remonte sur scène un vendredi 13. Il venait de lancer «Rimorimo » et a donné un concert à l’esplanade Analakely. Et depuis, c’est devenu une tradition ! En 2003, le chanteur s’est produit au CCAC. L’année suivante il a investi le CCesca.

Tradition. En 2013, c’est à l’IFM qu’il retrouva ses inconditionnels. Un concert qui restera longtemps ancré dans les mémoires. C’est en effet ce soir-là qu’on redécouvrait le chanteur. Un Silo plutôt rock que jazz. Un Silo déroutant qui a, une fois de plus conquis ses inconditionnels et séduit les mélomanes. Un quart de siècle plus tard, le chanteur ne voit pas l’intérêt de transgresser la règle. Ce vendredi, l’auteur de Silography ne faillira donc pas à la tradition et sera bel et bien au rendez-vous. C’est à l’Is’art galerie Ampasanimalo que le chanteur retrouvera ses inconditionnels. Des retrouvailles en toute intimité avec ses fans qu’il espère se dérouler comme il le prévoit : dans la bonne humeur. Pour ceux qui aimeraient donc passer un vendredi 13 pas comme les autres, loin de la superstition et au rythme de la bonne musique de Silo, ses plus grands tubes, le live à l’Is’art galerie Ampasanimalo est tout indiqué.

Mahetsaka