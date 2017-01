Danse : Formation sur la danse urbaine et afro-contemporaine

Dans un contexte où il y a peu, sinon pas d’école d’art, les formations en tout genre sont les bienvenues pour améliorer les techniques de ces artistes. En effet, chez les jeunes malgaches, le talent est là, mais il ne suffit pas pour convaincre les tourneurs internationaux. Avec quelques techniques et la formation qu’il faut, beaucoup font carrière et mènent haut le flambeau malgache dans les rencontres internationales. La compagnie DanceTeam Madagacar, organise une session de formation en danse urbaine et danse afro-contemporaine. Les présélections ont déjà eu lieu le dimanche 8 janvier dernier. Deux groupes de danse par ville participeront à la formation qui se tiendra à Antananarivo du 8 au 28 février. Les candidats des régions seront pris en charge en totalité dans le cadre du projet, durant toute la durée de la formation. Cet atelier sera animé par des professionnels de la danse, dont des chorégraphes nationaux et étrangers tous spécialisés dans chaque style, au centre Ndj’Art. A cela s’ajoute une formation en entrepreneuriat culturel. Une séance d’évaluation sera ensuite organisée du 1er au 8 avril durant laquelle les candidats devront monter une pièce chorégraphique de 10 mn respectant les normes techniques qu’ils auront apprises durant la formation. Une première évaluation consiste à envoyer la vidéo de la pièce, la deuxième évaluation sera un spectacle à l’IFM. 6 millions d’ar en nature seront remis aux trois meilleurs groupes à l’issue de ce concours.

Anjara Rasoanaivo